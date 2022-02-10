France inter: экс-премьер Франции усомнился в намерении России вторгаться на Украину

Скопление военных сил возле границы с Украиной необязательно означает готовность России начать войну, заявил в эфире радиостанции France Inter экс-премьер-министр и бывший глава МИД Франции Доминик Де Вильпен. По его словам, это военное присутствие, скорее, является, рычагом воздействия на Запад. На взгляд политика, главной задачей Путина было добиться переговоров о гарантиях безопасности для России, и в этом глава Кремля преуспел.

Украинский кризис представляет собой «психологическую, а главным образом, политическую и дипломатическую битву», заявил в эфире радиостанции France Inter экс-премьер-министр Франции и министр иностранных дел в правительстве Жака Ширака Доминик Де Вильпен. Говоря об итогах переговоров Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным, экс-дипломат заметил, что Владимир Путин ничего не скажет о своих намерениях в отношении возможного отвода войск от украинской границы, поскольку «до тех пор, пока не решены все вопросы, не решено ничего — это основной принцип дипломатических переговоров».

При этом, по мнению Де Вильпена, хотя российский президент поддерживает «неопределённость и напряжённость», «Россия сегодня необязательно заинтересована в войне». «То, что говорится о мобилизации на границе, в том числе о 125 тысячах солдат, не означает, что Россия будет действовать», — считает эксперт. С его точки зрения, это военное присутствие является главным образом рычагом, который заставил Европу «серьёзно» отнестись к «проблеме безопасности России» и одновременно навязал переговоры в качестве единственной альтернативы вооружённому конфликту.

«Владимир Путин очень предсказуем, у него есть свои цели, я не верю в империалистическую, неконтролируемую, экспансионистскую Россию», — заявил бывший глава французского правительства. Он считает, что глава Кремля «может выиграть многое» на переговорах, «вплоть до отмены санкций против России, чтобы по-настоящему открыть её для Европы».

На взгляд политика, «Владимир Путин обозначил свою позицию силы, и на сегодняшний день он контролирует повестку дня», однако и у Европы есть «карты» в этой игре, учитывая экономическую уязвимость России, которая представляет для Путина «политический риск».

Новым развитием событий Де Вильпен считает установление диалога дипломатического расклада сил после «марафона» переговоров Эммануэля Макрона с Москвой, Киевом, Берлином и Варшавой. Кроме того, среди европейцев начинает формироваться единство по вопросам международных отношений, которые долгое время вносили раскол в блок. Бывший министр уточняет, что «это не значит, что всё улажено, реальные дипломатические прорывы всё ещё не осуществлены».

По словам экс-дипломата, одним из чрезвычайно сложных моментов» является «вопрос о замораживании или расширении НАТО у границ России и, в частности, о расширении НАТО на Украину», которое Россия воспринимает как «агрессию». «Переговоры по определению будут сложными, поскольку речь идёт о суверенитете Украины»,— заметил он.

В соответствии с принципом открытых дверей НАТО не может запретить Украине вступать в альянс. Однако эксперт считает возможным «принятие политического решения» не подписывать документ о включении Украины, для которого требуется единогласное согласие всех членов блока. При этом Доминик де Вильпен настаивает, что необходимо провести «красную линию», показывающую, что «нельзя идти на компромисс с суверенитетом и территориальной целостностью Украины».