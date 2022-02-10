Independent: «повысит безопасность региона» — Литва просит США о постоянном военном присутствии

Президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что намерен договориться с Соединёнными Штатами о размещении в его стране американских войск на постоянной основе. По словам политика, этот шаг со стороны НАТО повысит безопасность региона на фоне опасений о «российском вторжении» на Украину, пишет The Independent.

Литва обратится к Соединённым Штатам с просьбой о постоянном размещении американских войск для «повышения безопасности». Об этом на фоне растущей напряжённости из-за «возможного российского вторжения» на Украину заявил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа, сообщает The Independent.

Политик выступал во время ротации боевой группы НАТО в Рукле, которая была развёрнута в стране в 2017 году. Вскоре её усилят 350 немецких военнослужащих, которые отправятся в Литву в ответ на действия Москвы, «сосредоточившей свои войска вблизи украинской границы», отмечает издание.

С 2019 года США развернули в Литве собственную ротационную группу, которая включает технику и около 500 военнослужащих. Тем самым американские власти «поддержали усилия по сдерживанию России на уязвимом фланге альянса», напоминает The Independent.

«Разумеется, мы будем вести переговоры с США о том, чтобы ротационные силы американских вооружённых сил находились в Литве постоянно», — заявил Науседа. По его словам, этот шаг НАТО «улучшит политику сдерживания» России и усилит безопасность не только в республике, но и в регионе в целом.

Аналогичные подразделения НАТО базируются в Эстонии, Латвии и Польше после «аннексии Крыма»* в 2014 году. Общее число военнослужащих в этих боевых группах составляет почти 5 тыс. военнослужащих, и они представляют 20 из 30 государств, входящих в блок, заявил заместитель главы альянса Мирча Джоанэ.

«Уверенное сдерживание и надёжная оборона в сочетании с диалогом и дипломатией — ключ к обеспечению безопасности наших стран в неспокойном мире, учитывая, что мы снова сталкиваемся с агрессивной риторикой и воинственной позицией России», — сказал чиновник, который также присутствовал на церемонии в Рукле.

Ранее председатель военного комитета НАТО заявил, что альянс перебросит дополнительные войска в страны Балтии и Польшу, если российские войска не покинут Белоруссию после запланированных военных учений. Кроме того, Нидерланды пообещали увеличить своё участие в боевой группе блока, расположенной в Литве, с 270 до 350 человек, обращает внимание издание.

Тем временем Москва продолжает отрицать, что планирует вторжение в соседнюю страну. Вместе с тем она добивается широких уступок со стороны Запада и не спешит отводить свои войска, заключает The Independent.