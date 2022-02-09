WION: подготовка к потенциальной войне идёт полным ходом — как на Украине, так и в соседних странах

На Украине и в соседних государствах полным ходом идёт подготовка к потенциальной войне, передаёт WION. В Польшу уже прибыли американские военные и самолёты, Германия руководит действиями НАТО в Литве, а на Украине проходят учения для военнослужащих и гражданского населения.

Что касается самого региона, как нам уже рассказала Палки (Палки Шарма, корреспондент WION. — ИноТВ), подготовка к потенциальной войне идёт полным ходом как на Украине, так и в соседних странах.

США наращивают свои войска в Европе. В Польше уже приземлились два американских военных самолёта, и, как ожидается, позднее прибудут ещё другие. Президент Байден отдал приказ о перебросе почти 3 тысяч военнослужащих в Восточную Европу для защиты восточного фланга НАТО. Представитель вооружённых сил Польши подтвердил, что страна ожидает и другие американские воённые самолёты, но не уточнил, сколько их будет. Пентагон заявил о развёртывании в Польше формирования из порядка 1700 военных 82-й воздушно-десантной дивизии и военно-транспортного самолёта С-17, рассчитанного на перевозку 102 десантников в экипировке.

Германия руководит действиями НАТО в Литве, где она разместила около 500 своих военнослужащих. Также канцлер (Олаф Шольц. — ИноТВ) пояснил, почему в условиях угрозы вторжения Германия не поставляет Украине вооружения.

ОЛАФ ШОЛЬЦ, канцлер Германии: Германия придерживается чёткой политики: мы не осуществляем поставки в кризисные регионы, а также не поставляем оружие смертельного поражения Украине.

Тем временем на Украине на полигоне начались военные учения с участием танков и военнослужащих различных формирований. На своих экранах вы также можете видеть кадры с военной тренировки по основам гражданской обороны для желающих, которую организовал в столице Национальный корпус Украины. В рамках подготовки предусмотрено обучение по обращению с оружием, основам обеспечения безопасности и оказанию первой помощи.

Российское Министерство обороны в свою очередь опубликовало видео с учениями военнослужащих Западного военного округа в Ленинградской области, которая граничит с Финляндией и Эстонией. Ранее Россия направила два стратегических бомбардировщика, способных нести ядерное оружие, патрулировать небо над Белоруссией, с которой на севере граничит Украина. Москва также перебросила в Белоруссию силы из Сибири и с Дальнего Востока для масштабных совместных учений. Эти действия лишь усугубляют наращивание российских сил у границ с Украиной, которое подливает масло в огонь опасений Запада относительно потенциального вторжения.

Дата публикации 07 февраля 2022 года.