Wirtualna Polska: Анджей Дуда заявил, что поляки не хотят войны, и попросил у НАТО войск

Президент Польши Анджей Дуда попросил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга укрепить восточный фланг альянса ввиду наращивания Россией сил в регионе. В свою очередь, генсек НАТО назвал нынешнюю ситуацию вокруг украинского кризиса «критическим моментом» и уверил своего коллегу в полной поддержке, сообщает Wirtualna Polska.

В Брюсселе президент Польши Анджей Дуда встретился с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом: они обсудили напряжённую ситуацию в Европе, эскалацию действий России на границе с Украиной и возможное укрепление восточного фланга Североатлантического альянса, сообщает Wirtualna Polska.

«Сегодня мы встречаемся в критический момент. Россия перебросила более 100 тысяч солдат. Это крупнейшее военное расширение со времён холодной войны. Это неоправданно и непрозрачно», — заявил в ходе пресс-конференции Столтенберг. «НАТО должно сохранять бдительность и готовность», — подчеркнул он.

По его словам, НАТО увеличивает своё присутствие на восточном фланге альянса, а также укрепляет силы быстрого реагирования. Более того, альянс рассматривает возможность направления дополнительных боевых групп в юго-восточном направлении. «Мы рады тому, что США направляют больше войск в Польшу, Германию и Румынию», — отметил он.

Столтенберг ясно дал понять, что мир не может вернуться к периоду сфер влияния, в котором великие державы указывают другим, что они могут и чего они не могут делать. «Я говорю спасибо президенту Анджею Дуде за то, что он приехал сюда. НАТО может рассчитывать на Польшу, а Польша всегда может рассчитывать на НАТО», — подчеркнул он.

Во время пресс-конференции Йенс Столтенберг обратил внимание на необходимость проведения с Россией диалога с целью поиска политического решения. «Я возобновляю приглашение в адрес России, чтобы сесть за стол переговоров со странами НАТО в рамках Совета Россия — НАТО. Мы готовы выслушать ваши опасения», — призвал генеральный секретарь.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда рассказал, что обратился к своему коллеге с просьбой укрепить Североатлантический альянс на восточном фланге. «Все видят, что происходит. Россия наращивает своё военное присутствие в нашей части Европы. Постоянно прибывают дополнительные части как вблизи украинской границы, так и на территорию самой Белоруссии», — отметил польский лидер. «Я абсолютно убеждён, что присутствие Североатлантического альянса на восточном фланге должно быть укреплено в полном объёме», — добавил он.

«Только 30 лет назад мы обрели полную свободу и суверенитет. Мы хотели бы и дальше развивать нашу страну и строить наше личное счастье. Война — это последнее, чего хотели бы поляки. Мы бы хотели, чтобы Североатлантический альянс демонстрировал, что если будет совершено нападение на какую-либо страну НАТО, то он будет с ней заодно и проявит своё единодушие», — подчеркнул он.

Анджей Дуда также поделился своими идеями насчёт проведения встречи в формате НАТО — Украина и НАТО — Грузия в ходе следующего саммита НАТО, чтобы показать, что никто не бросает эти страны на произвол судьбы и все солидарны с ними.

В ходе пресс-конференции польский президент также затронул тему санкций. «Сегодня я говорил с главой Еврокомиссии о санкциях, которые Европа может ввести в отношении России. Я предполагаю, что это будут санкции, которые будут очень жёсткими и в результате окажутся для России невыгодными», — резюмировал он.