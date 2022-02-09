Do Rzeczy: Валенса призвал Запад вести себя по-мужски — ударить по Москве, если будет «агрессия» на Украине

Владимир Путин зашёл слишком далеко, и всему миру следует сплотиться и не позволить ему напасть на Украину, считает бывший президент Польши Лех Валенса. Как пишет Do Rzeczy, Валенса призвал Запад проявить жёсткость, и если начнётся агрессия против Киева, должен последовать незамедлительный ответ — удар по Москве.

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что Западу следует сплотиться и не позволить Владимиру Путину нанести удар по Украине. Как пишет Do Rzeczy, Валенса добавил, что раньше он поддерживал российского президента, однако сегодня он «зашёл слишком далеко, переборщил, и сейчас отступать нельзя».

«Если Путин нападёт на Киев, должен последовать незамедлительный ответ: удар по Москве. На этот раз нужно повести себя по-мужски, смело. Нужно подготовиться и не позволить ему это сделать. Я не буду больше поддерживать Путина, а я делал это, ведь речь шла о большой стране, больших проблемах, я это понимал. Но сейчас нельзя позволить ему совершить какой-либо дурной шаг», — заявил польский политик.

Отвечая на вопрос о позиции Евросоюза, а также деловых интересах Франции и Германии в контексте украинского кризиса, он констатировал: «Если мы сейчас дадим Путину напасть на Украину, от этого бизнеса в конечном счёте ничего не останется».

Бывший польский президент также призвал Варшаву активнее помогать Киеву оружием и иными средствами.

«Польша должна сделать всё, что в её силах, даже вербовать и агитировать добровольцев, ведь речь идёт о наших общих интересах. Уступать нельзя. Мы должны собрать все силы и предоставить их в распоряжение Украины», — добавил бывший президент Польши.