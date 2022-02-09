Do Rzeczy: Валенса призвал Запад вести себя по-мужски — ударить по Москве, если будет «агрессия» на Украине

Владимир Путин зашёл слишком далеко, и всему миру следует сплотиться и не позволить ему напасть на Украину, считает бывший президент Польши Лех Валенса. Как пишет Do Rzeczy, Валенса призвал Запад проявить жёсткость, и если начнётся агрессия против Киева, должен последовать незамедлительный ответ — удар по Москве.
Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что Западу следует сплотиться и не позволить Владимиру Путину нанести удар по Украине. Как пишет Do Rzeczy, Валенса добавил, что раньше он поддерживал российского президента, однако сегодня он «зашёл слишком далеко, переборщил, и сейчас отступать нельзя».
«Если Путин нападёт на Киев, должен последовать незамедлительный ответ: удар по Москве. На этот раз нужно повести себя по-мужски, смело. Нужно подготовиться и не позволить ему это сделать. Я не буду больше поддерживать Путина, а я делал это, ведь речь шла о большой стране, больших проблемах, я это понимал. Но сейчас нельзя позволить ему совершить какой-либо дурной шаг», — заявил польский политик.
Отвечая на вопрос о позиции Евросоюза, а также деловых интересах Франции и Германии в контексте украинского кризиса, он констатировал: «Если мы сейчас дадим Путину напасть на Украину, от этого бизнеса в конечном счёте ничего не останется».
Бывший польский президент также призвал Варшаву активнее помогать Киеву оружием и иными средствами.
«Польша должна сделать всё, что в её силах, даже вербовать и агитировать добровольцев, ведь речь идёт о наших общих интересах. Уступать нельзя. Мы должны собрать все силы и предоставить их в распоряжение Украины», — добавил бывший президент Польши.
Белый дом в рамках торга за визы для сотрудников своих дипмиссий до сих пор не отказался от варианта понижения уровня дипломатического присутствия России в США, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Эксперты аналитического агентства «Автостат» и АО «Электронный паспорт» провели исследование, по результатам которого выяснилось, что в России в 2021 году продали 18 423 новых мотоцикла — на 12,6% больше, чем в 2020-м.
Без изменения тона заявлений Британии о России продуктивное взаимодействие Москвы и Лондона невозможно, заявили в российском Министерстве иностранных дел в преддверии встречи глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Лиз Трасс.
Фигуристка Камила Валиева подозревается в допинге, сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в стартовом матче ОИ-2022, шорт-трекист Семён Елистратов завоевал бронзовую медаль. Об этих и других новостях — в вечерней подборке RT.
Посол России в Белоруссии, постпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что заверения Киева о намерении выполнять Минские соглашения пока не отразились на его поведении в отношении Донбасса.
Член Европейского общества кардиологов и Американской кардиологической ассоциации Ярослав Ашихмин высказался о препарате триметазидин, который, предположительно, обнаружили в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.
Председатель Народного совета самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Бидевка заявил, что украинские власти под влиянием западных кураторов настроены на эскалацию ситуации в Донбассе.
Депутат Госдумы России Дмитрий Свищёв прокомментировал информацию, согласно которой причиной допингового скандала после командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) стал положительный допинг-тест фигуристки Камилы Валиевой.
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал новость о проблемах российской фигуристки Камилы Валиевой с допинг-тестом на Олимпийских играх в Пекине.
Москва не допустит решать за неё, что является угрозой для России, а что нет, заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.