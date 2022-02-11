Le Monde: Макрон рассматривает вариант «финляндизации» Украины, хотя и не признаёт этот термин

Президент Франции Эммануэль Макрон признался, что «финляндизация» Украины является одним из рассматриваемых вариантов разрешения кризиса между Россией и НАТО, хотя сам он избегает употреблять этот термин, пишет Le Monde. Как поясняет издание, речь идёт о статусе, подобном Финляндии, которая не является членом НАТО, но не исключает возможности им стать. При этом глава Франции подчеркнул, что только Украина будет решать, как защищать свой суверенитет, и не дело Запада навязывать ей свою позицию.

«Тень «финляндизации» Украины нависла над поездкой Эммануэля Макрона» в Москву и Киев на этой неделе, пишет Le Monde. При этом во время визита на Украину глава Франции отрицал, что когда-либо произносил это запретное для союзников по НАТО слово. «Он знает, что использование понятия, унаследованного со времён холодной войны, может подорвать позиции или ослабить его украинского коллегу Владимира Зеленского, ведь последний стремится к вступлению в Североатлантический альянс для защиты от российской угрозы», — поясняет газета. Как напоминает издание, термин отсылает к нейтральному статусу Финляндии, которая не является членом НАТО, хотя и не исключает возможности им стать.

Официально этот вопрос не стоит на повестке дня, но Елисейский дворец не скрывает, что ищет формулу для обеспечения безопасности Украины с учётом главного требования Владимира Путина: прекратить расширение Североатлантического альянса на восток. По словам издания, вопросы о намерениях Франции уподобить Украину Финляндии возникли после фразы, произнесённой главой государства в понедельник по пути в Москву. Когда его спросили о возможной «финляндизации» Украины, он ответил, что это «одна из моделей, которые находятся в процессе обсуждения». По пути в Киев президент Франции заявил, что был поражён настойчивостью требования Владимира Путина о нерасширении НАТО. «Я нашёл его решительным, достаточно уверенным в себе и следующим собственной логике», — признался он журналистам в самолёте.

В этом недружественном контексте вопрос о связях между НАТО и Украиной остро встаёт не только в Киеве, но и в западных столицах, отмечает газета. И на то есть веская причина: возможная «финляндизация» предполагает, что Украину будут по крайней мере временно держать за пределами НАТО, предоставляя ей гарантии безопасности. Такие государства, как Польша, и слышать не хотят о подобной перспективе.

Как подчёркивает газета, сам Макрон всегда избегает этого термина, и его окружение также считает его неуместным в нынешней ситуации. «Украина должна сама высказать, чего она хочет для защиты своего суверенитета, и не нам предлагать ей решения, не говоря уже о том, чтобы навязывать их», — говорится в заявлении Елисейского дворца. Во вторник, во время визита на Украину — первого визита через 23 года после Жака Ширака, — Эммануэль Макрон осторожно высказался по этому вопросу в присутствии Владимира Зеленского и заявил, что никогда не использовал термин «финляндизация» и не сравнивал Украину с другими странами.

В попытке снизить напряжённость Макрон делает ставку на выход из тупика по Минским соглашениям с целью урегулирования конфликта в Донбассе. В этой перспективе должна состояться следующая встреча представителей Франции, Германии, России и Украины в нормандском формате, пишет издание. В случае прогресса может состояться саммит между лидерами четырёх стран. Однако по мнению президента Франции, возобновления выполнения Минских соглашений будет недостаточно, поскольку кризис не ограничивается вопросами о судьбе Украины.

Как отмечает Макрон, Владимир Путин «расширил поле для дискуссий и споров: теперь главный вопрос — это НАТО». Ставится вопрос об отношениях Украины, а также Молдавии, Грузии и даже Белоруссии с Североатлантическим альянсом. «Возможность расширения НАТО на эти страны используется для аннексии и начала военных операций», — подчеркнул французский президент. Таким образом, для него это двойственная проблема: необходимо подумать о том, «что делается для уважения суверенитета и независимости этих стран» и «как [обеспечить] безопасность россиян».

Как напоминает издание, ради умиротворения Москвы Париж и Берлин в 2008 году выступили против перспективы скорейшего вступления Киева в альянс вопреки мнению США. Франция и Германия по-прежнему занимают крайне сдержанную позицию, но Макрон полагает, что неясность, связанная с этим вопросом, больше не способствует снижению напряжённости в отношениях с Россией, а наоборот. «Перед нами встаёт вопрос о том, не является ли двусмысленность в отношении этих стран неблагоприятной для нас», — говорит он.