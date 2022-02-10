Euronews: глава МИД Венгрии выступил за диалог с Россией и против санкций

Венгрия призывает партнёров к диалогу с Россией и выступает против введения новых санкций, которые всё равно не работают, заявил в интервью для Euronews венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Он также отметил, что не видит смысла дополнительно усиливать контингент НАТО в странах Восточной Европы под предлогом роста напряжённости вокруг Украины.

Венгрия не видит реальной угрозы российского вторжения на Украину, но с тревогой следит за развитием напряжённости — позицию Будапешта в интервью Euronews разъяснил министр иностранных дел республики Петер Сийярто. Он отметил, что любой конфликт между Западом и Востоком оборачивается серьёзными проблемами для Центральной Европы.



Венгрия, по словам Сийярто, опасается новой холодной войны. И поэтому выступает за дипломатическое урегулирование разногласий с Москвой.



ПЕТЕР СИЯРТО, министр иностранных дел Венгрии: Мы должны сделать всё возможное, чтобы избежать худшего сценария. Мы должны вкладываться в дипломатию, мы должны вкладываться в диалог. Вот почему мы призываем, просим Российскую Федерацию и наших западных союзников — большие страны, сильные страны — не терять надежды на мирное урегулирование. Для нас, довольно небольших центральноевропейских стран, это может быть крайне опасно, если дойдёт до насилия. Так что давайте избегать худшего сценария любыми способами.



В отличие от ряда других стран Восточной Европы, Венгрия отказалась размещать на своей территории дополнительные силы НАТО на фоне российско-украинской напряжённости. По словам Петера Сийярто, Будапешт не видит в этом смысла.



ПЕТЕР СИЯРТО: Нет, мы на это не соглашались и не согласимся, потому что у нас уже есть войска НАТО на территории страны — это венгерская армия и Вооружённые силы Венгрии, которые находятся в надлежащей форме, чтобы гарантировать безопасность страны. Так что дополнительные войска на территории Венгрии нам не нужны.



Как Будапешт относится к санкциям?



ПЕТЕР СИЯРТО: Санкции могут или должны применяться только в том случае, если что-то случится. Это первое. Во-вторых, когда речь идет о санкциях, очевидно, что эти санкции не работают. Мы не хотели нарушать европейское единство. Мы никогда не накладывали вето. Мы всегда соглашались с этими решениями, не блокировали их. Но посмотрите на сами эти санкции — это же провал! Они не работают, они неудачны.



Если вы посмотрите на объём торговли между крупными западноевропейскими странами — включая Францию, кстати, — с Российской Федерацией, вы увидите серьёзные цифры. Вы увидите, насколько объём торговли между Францией и Россией, между Германией и Россией увеличился после введения санкций! Моя позиция такова: если мы говорим о дальнейших санкциях, то совершенно необходимо провести честный анализ последствий уже введённых санкций.



Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил о значительном вреде санкций против России для венгерской экономики.



Дата выхода в эфир 09 февраля 2022 года.