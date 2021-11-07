Gazeta Prawna: Польше и Венгрии не нужно супергосударство ЕС под руководством Берлина

Сегодня Германия уже не только восстановилась экономически, но и освободилась от моральных комплексов периода Второй мировой войны, поэтому она и не прочь в очередной раз «завоевать» Центральную Европу, уверен польский политик Рышард Терлецкий. При этом он не исключает, что в случае провала немецких планов Берлину может прийти в голову безумная идея: в очередной раз «поджечь» Европу.

В своей авторской статье глава парламентского клуба партии «Право и справедливость» Рышард Терлецкий рассуждает на тему того, кто претендует взять верх в экономическом и политическом плане на европейском континенте, пишет Gazeta Prawna. Великобритания, по его мнению, пожала плечами и распрощалась с европейскими утопиями, вернувшись к своей традиционной «славной изоляции» и сделав ставку на связь как с Америкой, так и своими бывшими колониями.

Франция, в свою очередь, несмотря на всё желание, не может похвастаться своей последовательностью, решимостью, а также ответственным руководством, которое стоит во главе страны. Терлецкий упомянул также Россию, которая «простирает свои газовые щупальца к Европе», однако, по мнению польского политика, именно возвращение себе сферы влияния периода железного занавеса и поглощение Украины — на сегодняшний день её главная амбиция.

Шансы Италии на возвращение себе статуса империи, по оценкам Терлецкого, равны нулю, а Турция, несмотря на свои интересы на Балканах, но после провала полувековых попыток стать членом Европейского союза, решилась сделать свой выбор в пользу Ближнего Востока.

Что же касается Германии, то она, считает Терлецкий, всегда горела желанием подчинить и поработить Европу. Сначала план «Миттельевропа» привёл к Первой мировой войне, а затем кровавая фантазия о тысячелетнем Третьем рейхе породила военный катаклизм и политическую катастрофу, пишет политик.

«Германии потребовалось 20 лет, чтобы выйти из руин и достичь необычайного процветания, и следующие два десятилетия она потратила на то, чтобы избавиться от своих моральных комплексов и вернуть себе прусскую спесь. С тех пор она стала лишь сильнее, и независимо от правящих коалиций она реализует план превращения Центральной Европы в вассала и получения доминирующего положения в остальной её части», — объясняет он.

Терлецкий обращает внимание на то, что не зря после ухода британцев из ЕС и поражения Дональда Трампа Германия всеми силами пытается получить статус важнейшего партнёра США. Более того, Берлин не скупится и пока что готов делиться своим влиянием с «реваншистской» Россией, отмечает он. В качестве проблемы для Германии в регионе Центральной Европы он называет Инициативу трёх морей на базе Вышеградской группы, лидером которой выступает, конечно же, Польша. «Отсюда и следуют настойчивые попытки привлечения балканских стран и лживые обещания о перспективах их вступления в ЕС, прозвучавшие в Албании, Боснии или Македонии», — подчёркивает он.

«Этим и объясняется злость в отношении Польши и Венгрии, которые не хотят, чтобы сверхдержава ЕС управлялась из Брюсселя немецкими или сочувствующими им политиками. Поэтому мы и имеем дело с нападками на правительство в Варшаве и Будапеште при помощи институтов ЕС, а также местных предателей и так называемых полезных идиотов», — сожалеет он. Терлецкий размышляет также на тему: существует ли риск того, что в случае несостоятельности немецких планов Германия решится в третий раз в истории «поджечь» Европу, резюмирует Gazeta Prawna.