CNBC: Польшу обязали платить по €1 млн в день за несоответствие законодательству ЕС

Европейский суд постановил, что Польша должна выплачивать ежедневный штраф в размере €1 млн, до тех пор, пока страна не приведёт своё законодательство в соответствие с правом ЕС. Издание напоминает, что причиной конфликта Варшавы и Брюсселя стало решение польского конституционного суда, поставившего под вопрос примат европейского права над национальным.

Европейский суд обязал Польшу выплачивать штраф в размере €1 млн в день, до тех пор, пока страна не приведёт своё законодательство в соответствие с требованиями ЕС, сообщает CNBC.

Издание напоминает, что Европейский суд ещё в июле этого года постановил, что Варшава должна пресечь законодательные инициативы Верховного суда Польши, однако это решение было проигнорировано. В результате в сентябре Еврокомиссия попросила Европейский суд наложить на Польшу денежный штраф.

CNBC отмечает, что вопрос судебной независимости в Польше стал важной темой для обсуждения в последние месяцы. Эта тема особенно обострилась после того, как польский конституционный суд постановил, что некоторые части европейского права противоречат польскому национальному праву. Таким образом, решение польского конституционного суда поставило под вопрос примат европейского права и сами основы ЕС.

Издание напоминает, что ЕС был построен на том, что все его члены следуют одним и тем же правилам. На прошлой неделе решение польского конституционного суда вызвало напряжённые дебаты между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьером Польши Матеушем Моравецким.

Моравецкий подчеркнул, что высшим законом для Польши является её же конституция: фон дер Ляйен, в свою очередь, заявила, что Брюссель может принять меры.

Как отмечает CNBC, у Польши есть союзник внутри ЕС — премьер Венгрии Виктор Орбан. По мнению Орбана, решение польского конституционного суда было верным, а санкции против Варшавы являются «смешными».