Times: «пистолет к виску» — польский премьер обвинил ЕС в давлении с целью заставить отказаться от судебной реформы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил ЕС в том, что он приставил Варшаве «пистолет к виску», требуя отказаться от судебной реформы и угрожая заморозить финансирование, пишет The Times. По словам премьера, если ЕС будет и дальше настаивать на том, что Европейский суд имеет приоритет над польской Конституцией, выдвигая подобные угрозы, то Польша прибегнет к праву вето, затормозив процесс принятия решений внутри блока.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что он будет «защищать права Польши с помощью любого оружия, которое у неё найдётся», в том случае, если Европейская комиссия «развяжет третью мировую войну», заморозив финансирование Варшавы из-за того, что она объявила о независимости своей судебной системы от ЕС, пишет The Times.

Польский лидер, в частности, обвинил Брюссель в том, что он приставил Варшаве «пистолет к виску», требуя отказаться от скандальных реформ судебной системы. В противном случае Польше будут грозить финансовые санкции.

Ранее Еврокомиссия отложила финансирование Польши в размере €36 млрд, которые должны пойти на восстановление после пандемии. При этом Брюссель также пригрозил отложить выделение дополнительных средств в размере €21 млрд, если польское правительство не отступит в вопросе верховенства Европейского суда.

Между тем Моравецкий сообщил, что может ответить на подобные меры, прибегнув к праву вето в рамках ЕС. Таким образом Польша может парализовать процесс принятия ключевых решений внутри блока, к которым, в частности, относится борьба с глобальным потеплением.

«Что будет, если Европейская комиссия начнёт третью мировую войну? Если они начнут третью мировую войну, то мы будем защищать наши права любым оружием, которое у нас найдётся», — заявил Моравецкий в интервью The Financial Times, имея в виду своё право вето.

«Если кто-то нападёт на нас совершенно несправедливым образом, мы будем защищаться любым возможным способом. Мы считаем, что это и так уже дискриминационный подход в стиле диктата. Но если дела пойдут ещё хуже, нам придётся пересмотреть нашу стратегию», — добавил он.

Нынешний скандал повысил вероятность выхода Польши из ЕС после того, как в этом месяце Конституционный суд Польши постановил, что решения Европейского суда не имеют приоритета над польской Конституцией и, следовательно, он не вправе отменить польские судебные реформы.

При этом польский лидер потребовал, чтобы Еврокомиссия отказалась от намерения просить у Европейского суда, чтобы тот начал на ежедневной основе штрафовать Польшу до тех пор, пока она не изменит своей позиции на этот счёт.

«С их стороны это был бы самый разумный шаг. Потому что тогда мы не будем разговаривать друг с другом с пистолетом, приставленным к виску», — отметил Моравецкий.