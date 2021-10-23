Польский политолог: Германия хочет превратиться в сверхдержаву — и ЕС ей в помощь

Раз американцы ушли из Европы, Германия и Россия решили окончательно определиться со сферами своего влияния на континенте, уверен политолог Мечислав Рыба. Однако в этом им мешает Польша с её правым правительством. В интервью Radiо Maryja он говорит, что при помощи Брюсселя Германия стремится поменять власть в Польше и подчинить её себе, а сама превратиться в сверхдержаву.

«На сегодняшний день мы имеем дело с невообразимым давлением. Германия пытается при помощи европейских институций довести дело до ускоренного строительства сверхдержавы за счёт более слабых государств», — говорит в беседе с Radiо Maryja польский политолог Мечислав Рыба. Он считает, что решения конституционных судов имеют силу только в крупных странах Западной Европы и не распространяются на менее масштабные и более слабые страны. «Если польский конституционный суд говорит о примате польской конституции, то это незаконный суд, но если немецкий суд сделает то же самое, то не возникнет никаких проблем. Это попытка понизить позицию Польши в отношениях с ЕС и причислить её к странам второго сорта», — негодует профессор.

По его мнению, цель последних дебатов, состоявшихся в Европарламенте, заключалась в запугивании не только премьер-министра Матеуша Моравецкого, но и Польши как страны в целом. Профессор уверен, что Польшу ни во что не ставили и только угрожали ей невыплатой средств. «Вся эта артиллерийская подготовка направлена на то, чтобы максимально смягчить премьера, правительство. Я полагаю, что конечная цель состоит в том, чтобы сменить правительство на более тесно связанное с Германией», — подчёркивает он. Мечислав Рыба, однако, возлагает большую надежду на соответствующую реакцию руководителей других европейских стран.

«Вся эта травля, с которой мы имеем дело, длится уже очень долго… она направлена ​​на то, чтобы напугать более мелкие страны. Давайте будем помнить, что мы находимся в ситуации построения суперевропейского государства вне каких-либо договоров», — объясняет профессор. Он открыто говорит о практике узурпации власти при помощи европейских судов в более слабых странах, но, однако, имеющих вес, поэтому это не остаётся незамеченным. «Польша идеально подходит на такую роль из-за того, что у неё неприемлемое для других правое правительство. Это идёт вразрез с идеологическим толкованием, которого в настоящее время придерживается Брюссель, то есть с гендерной сексуальной революцией», — подчёркивает он.

В беседе политолог обращает внимание на то, что сегодня Европа борется с многочисленными экономическими проблемами, а тему Польши она использует как альтернативную. Более того, дело идёт к завершению формирования соотношения сил в Европе. «Сегодня мы имеем разрегулированную геополитическую систему. Американцы ушли из Европы, поэтому Россия и Германия пытаются окончательно определиться со сферами своего влияния. В Польше правительство такое, какое есть, и это не устраивает Берлин. В свою очередь Брюссель используется для того, чтобы поменять власть в Польше и подчинить её… таким образом, чтобы мы не смогли принимать решения по многим вопросам даже в отношении самих себя», — убеждён Мечислав Рыба.