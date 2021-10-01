24 канал: Россия начала поставки газа в Венгрию в обход Украины

С 1 октября Венгрия начала получать российский газ по газопроводам в обход Украины. Как передаёт «Телеканал новин 24», на сайте оператора газотранспортной системы Украины подтвердили, что с начала новых газовых суток остановили транзит в направлении Венгрии.
Россия начала транспортировку газа в Венгрию в обход Украины. Как передаёт «Телеканал новин 24», старт нового венгерского контракта начался 1 октября. Газ пойдёт из России через газопровод «Балканский поток», который является продолжением «Турецкого потока», и трубопроводы Юго-Восточной Европы.
На сайте оператора газотранспортной системы Украины подтвердили, что с начала новых газовых суток в 07:00 остановили транзит в направлении Венгрии. Там напомнили, что мощности по Украине были законтрактованы на весь газовый год — с 1 октября 2021-го по 30 сентября 2022 года.
Гендиректор оператора ГТС Сергей Макогон по этому поводу напомнил, что Венгрия в течение десятилетий получала газ через территорию Украины и за это время украинская сторона ни разу не нарушала обязательств.
«Более того, украинский маршрут — наиболее экономически выгодный, потому что является кратчайшим путём поставки газа в Венгрию. Об этом свидетельствуют объёмы торговли между компаниями двух стран за последние годы», — рассказал Макогон.
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