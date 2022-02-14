Британский теневой глава МИД: Джонсон превращает страну в «посмешище» — он даже Путину позвонить не может

Премьер-министр Борис Джонсон превращает Великобританию в «посмешище» на международной арене, поскольку он не может дать твёрдый ответ на российскую агрессию, так как занят скандалом о вечеринках на Даунинг-стрит, заявил в интервью The Independent теневой министр иностранных дел Дэвид Ламми. По его словам, Джонсон даже не может позвонить Владимиру Путину, поскольку его постоянно отвлекает эта тема.

Внешнюю политику Великобритании необходимо изменить, используя в качестве опоры её фундаментальные ценности ради того, чтобы её перестали считать «посмешищем», заявил в интервью The Independent теневой министр иностранных дел этой страны Дэвид Ламми.

Ламми и глава оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер демонстративно поддержали правительство Бориса Джонсона на фоне нынешнего кризиса на Украине, пытаясь выступить прежде всего как «партия НАТО». Такая тактика, по идее, должна помочь политикам сделать так, чтобы лейбористов перестали ассоциировать с Джереми Корбином.

Несмотря на это, теневой министр иностранных дел заявил, что попыткам Джонсона дать твёрдый ответ на агрессию Владимира Путина мешает не только внутренний скандал с вечеринками на Даунинг-стрит, но и тот факт, что он кажется союзникам Лондона ненадёжным партнёром, в то время как сам он не желает бороться с засильем российских денег в Великобритании.

«Моя работа состоит в том числе и в том, чтобы внимательно следить за тем, что говорят о нас наши союзники, страны-партнёры и так далее», — напомнил Ламми.

«И совершенно очевидно, что наши враги смеются над Борисом Джонсоном, а наши союзники от него в отчаянии, в то время как британцам в их основной массе за него стыдно», — заявил он.

В подтверждение своих слов Ламми указал на угрозы Джонсона отменить закон «О правах человека», его инициативы по сокращению британского бюджета в сфере оказания помощи, его выпады против таких организаций, как BBC и Британский совет, — основу «мягкой силы» Великобритании за рубежом.

Политик также отметил «глубоко неуместные» популистские клишированные высказывания премьер-министра о Европе и его размолвки с Эммануэлем Макроном из-за рыболовной отрасли, из-за чего Великобританию перестали воспринимать всерьёз на международном уровне.

«Именно эта риторика привела к тому, что мы превращаемся в посмешище, — подчеркнул Ламми. — Достаточно просто посмотреть, что о Борисе Джонсоне пишут в международных СМИ, чтобы начать беспокоиться по поводу того, почему такая серьёзная страна, как наша, должна превратиться в посмешище из-за людей, которые нами руководят».

По словам теневого министра, лейбористы поддерживают введение жёстких санкций против России в том случае, если она вторгнется на Украину. При этом крайне важно, продолжил он, чтобы Европа выступила против такого шага Москвы единым фронтом.

«Но нам в это очень непростое время попался не тот премьер-министр, — считает Ламми. — Сейчас крайне важно, чтобы правительство сыграло полноценную и подходящую роль, и меня тревожит то, что Борису Джонсону приходится тратить так много времени на то, чтобы разобраться с постоянными утечками и разоблачениями, которые касаются вечеринок на Даунинг-стрит».

«Никогда бы не подумал — да и никто бы не подумал, — что мы окажемся в ситуации, когда премьер-министр не сможет позвонить Владимиру Путину, потому что он занят такими вопросами. Я бы сказал, что это неслыханно, учитывая, в какое неспокойное время мы живём», — подытожил теневой министр.