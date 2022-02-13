Independent: большинство британцев призывают Джонсона подать в отставку, если полиция оштрафует премьера за вечеринки во время локдауна

Парламентарии от Консервативной партии и 75% британских избирателей считают, что Борис Джонсон должен покинуть должность премьер-министра, в случае если полиция оштрафует его за вечеринки на Даунинг-стрит во время карантина, пишет The Independent. Впрочем, сторонники Джонсона отмечают, что премьер готов бороться за сохранение поста даже в случае получения штрафа.

Члены парламента Великобритании от Консервативной партии предупредили, что премьер-министр Борис Джонсон не должен бороться за сохранение должности, если полиция оштрафует его за участие в вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна, сообщает The Independent.

С этим согласны и рядовые британцы. Согласно опросу, проведённому консалтинговой компанией Savanta ComRes по заказу издания, рекордные 75% избирателей заявили, что Джонсон должен уйти, если его признают виновным в нарушении карантина, введённого для борьбе с распространением коронавируса в 2020 году.

Раннее сторонники Джонсона указали на то, что премьер готов бороться за сохранение своей должности даже в случае получения штрафа. Джонсону грозит штраф от £100 до £12 тыс., если будет установлено, что глава правительства нарушил правила на всех шести мероприятиях, на которых он якобы присутствовал. Однако консерваторы опасаются того, что это может иметь катастрофические последствия для партии на предстоящих выборах, в случае если избиратели сочтут, что премьеру удалось избежать наказания.

Один из членов парламента от Консервативной партии, пожелавший остаться анонимным, заявил, что результаты опроса показывают, что общественность не готова «простить и забыть» нарушения локдауна на Даунинг-стрит. По словам парламентария Роджера Гейла, опрос свидетельствует о том, что избиратели могут отвернуться от партии, если её члены поддержат Джонсона.

«Если премьер-министра Соединённого Королевства оштрафуют за нарушение закона — и речь не о штрафе за парковку или чём-то подобном — и он попытается остаться на своём посту, это вызовет общественный резонанс», — заявил Гейл, первым подтвердивший, что подал главе комитета 1922 года, который объединяет представителей Консервативной партии в парламенте, Грэму Брэди письмо с выражением недоверия Джонсону.

Как напоминает The Independent, Джонсон попытался укрепить своё положение, проведя кадровые перестановки на Даунинг-стрит, а также, предположительно, нанял частного адвоката, на случай если полиция допросит его в качестве подозреваемого. Считается, что премьер — один из примерно 50 человек, которые получили от Скотленд-Ярда список вопросов, касающихся вечеринок, проходивших в его канцелярии. По словам начальника полиции Лондона Крессиды Дик, которая подала в отставку с должности, «некоторые, но, вероятно, не все» из этих 50 человек получат штрафы.

При этом исследование показало, что 49% из 2 232 опрошенных избирателей считают, что Джонсон должен уйти в отставку независимо от результатов полицейского расследования и расследования сотрудницы аппарата британского правительства Сью Грей. И всего 16% хотели бы, чтобы Джонсон продолжал занимать пост премьер-министра независимо от итогов расследований.