Independent: Джонсон не исключил своей отставки на фоне недоверия членов парламента и рядовых британцев

Британский премьер Борис Джонсон подтвердил, что не знал о том, что мероприятие в саду его резиденции во время локдауна «противоречит правилам», сообщает The Independent. Тем не менее, согласно опросу издания, большинство британцев не верят словам главы государства. Семь членов парламента от Консервативной партии уже подали письма с выражением недоверия премьеру. Ожидается, что в ближайшее время за начало рассмотрения консерваторами вопроса о недоверии Джонсону выскажутся ещё 20 членов парламента.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь извинился за проведённые в своей резиденции вечеринки во время ограничений, ведённых в связи с распространением COVID-19, добавив, что не знал, «что это противоречит правилам». Однако, как отмечает The Independent, всё меньше членов парламента и рядовых британцев верят премьеру.

По данным издания, семь парламентариев от Консервативной партии уже подали письма Грэму Брэди — главе парламентского комитета 1922 года, который объединяет представителей партии в парламенте, с выражением недоверия премьеру. В среду ещё 20 человек собираются последовать их примеру. Для начала рассмотрения консерваторами вопроса о недоверии Джонсону нужно 54 письма.

«Неважно, что решит Сью Грей, я думаю, что избиратели уже решили», — заявил пожелавший остаться анонимным член британского парламента, отметивший, что не станет дожидаться итогов расследования мероприятий на Даунинг-стрит во время локдауна, которое возглавила старшая госслужащая из Уайтхолл Сью Грей.

Как отмечает The Independent, сторонники отставки Джонсона, прежде всего те, кто попал в парламент в 2019 году с его избранием, встретились в среду для координации действий. Это уже получило название «Заговор пирога со свининой», так как одной из тех, кто присутствовал на встрече, была Алисия Кернс, член парламента от Ратленда и Мелтона, родины английского холодного мясного пирога Мелтон Моубрей.

Встреча произошла после того, как во вторник премьер-министр впервые появился на публике после заявления бывшего советника Доминика Каммингса о том, что он заранее предупреждал Джонсона о вечеринке в саду резиденции. Каммингс подтвердил, что намерен дать соответствующие показания в ходе расследования Грей.

Кроме того, бывший советник Джонсона назвал «катастрофической» защиту, заявив, что чем больше премьер себя оправдывает, «тем сильнее подрывает свою поддержку и ускоряет неизбежное».

Сам Джонсон, в рамках визита в одну из лондонских больниц, заявил, что полагал, что присутствует на рабочем мероприятии, когда 20 мая 2020 года провёл 25 минут в саду своей резиденции с сотрудниками, где они ели и распивали алкогольные напитки.

«Я несу полную ответственность за произошедшее. Но я уверяю, что никто не сказал мне, что это мероприятие противоречит правилам. Я смиренно прошу прощения у людей за допущенные ошибки, но это всё, что я помню об этом событии, и это то, что я сказал следствию», — отметил премьер.

На вопрос, уйдёт ли он в отставку, если выяснится, что он ввёл в заблуждение парламент, Джонсон ответил, что «подождёт и посмотрит, что будет сказано в докладе».

Канцлер казначейства Риши Сунак, который, судя по опросам, является наиболее предпочтительным среди сторонников Консервативной партии кандидатом на пост премьера в случае отставки Джонсона, заявил, что верит его словам. Впрочем, на вопрос, должен ли премьер-министр уйти в отставку, если будет доказано, что он солгал парламенту, Сунак ответил утвердительно.

Между тем опрос The Independent показал, что 65% избирателей и 54% сторонников Консервативной партии не верят словам премьера о том, что он был уверен, что присутствует на рабочем мероприятии. Кроме того, по данным опроса Savanta ComRes, 80% респондентов, в том числе 73% тех, кто голосовал за консерваторов в 2019 году, согласились с тем, что при Джонсоне существовали «одни правила для правительства и другие для всех остальных». Большинство опрошенных, а именно 73%, также признались, что возмущены вечеринками, проходившими на Даунинг-стрит во время локдауна.