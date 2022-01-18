24 Horas: из-за скандала с вечеринками на Даунинг-стрит Джонсон близок к тому, чтобы лишиться своего поста

02:52
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Индии
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 в Индии. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).
02:37
Дубль Капризова не спас «Миннесоту» от поражения от «Колорадо» в матче НХЛ
«Миннесота Уайлд» в серии буллитов проиграла «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
02:29
Ракетный корабль «Дагестан» заступил на боевое дежурство
Экипаж ракетного корабля Каспийской флотилии «Дагестан» заступил на боевое дежурство и переведён на круглосуточный режим боевой службы. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
02:13
CTV News: 12 человек пострадали в ДТП в Канаде из-за снегопада
В результате трёх крупных ДТП в районе канадского Монреаля 12 человек были доставлены в больницу.
01:59
Левандовски признался, что счастлив получить награду ФИФА лучшему игроку 2021 года
Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски поделился эмоциями после того, как был признан лучшим игроком минувшего года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
01:55
В Колумбии за сутки выявили более 24 тысяч случаев коронавируса
В Колумбии число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 за сутки выросло на 24 272 и достигло 5 568 068.
01:47
Михайлов заявил, что у него вызвал вопросы расширенный состав сборной России по хоккею
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал расширенный список сборной России по хоккею на Игры 2022 года в Пекине.
01:39
«Филадельфия» уступила «Вашингтону» в матче НБА, несмотря на 32 очка Эмбиида
«Филадельфия Севенти Сиксерс» потерпел поражение от «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
01:31
ЕС намерен активизировать сотрудничество со странами Персидского залива
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель провёл переговоры с генеральным секретарём Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Найефом Фалахом Аль-Хаджрафом и главным переговорщиком Абдулрахманом Аль-Харби.
01:31
Шайба Наместникова помогла «Детройту» обыграть «Баффало» в матче НХЛ
«Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
01:17
Футболист «Краснодара» Стоцкий отправился на просмотр в «Нижний Новгород»
Генеральный директор футбольного клуба «Нижний Новгород» Равиль Измайлов подтвердил, что на сборах просмотр в команде пройдёт полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий.
01:14
Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидпорога по заболеваемости гриппом в 46 регионах
Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается среди всех возрастных групп, эпидемические пороги превышены в 46 регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
01:02
Губерниев: у меня есть вопросы к Шашилову как к педагогу
Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о тренере женской сборной России по биатлону Михаиле Шашилове.
00:56
«Фиорентина» забила в ворота «Дженоа» шесть безответных мячей в матче Серии А
«Фиорентина» одержала разгромную победу над «Дженоа» в матче 22-го тура итальянской футбольной Серии А.
00:48
Губерниев: есть ощущение, что в женской сборной России по биатлону каждый сам за себя
Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением об атмосфере в женской сборной России по биатлону.
00:41
Российские инспекторы проверят военный объект в Великобритании
Российские военные инспекторы во вторник, 18 января, проверят объект Вооружённых сил Великобритании. Об этом сообщил начальник российского национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
00:36
Адвокат Добровинский назвал законным решение о депортации Джоковича
Известный адвокат Александр Добровинский прокомментировал ситуацию с аннулированием австралийской визы сербского теннисиста Новака Джоковича.
00:26
Роналду получил специальный приз The Best от ФИФА
Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал обладателем специального приза The Best от Международной федерации футбола (ФИФА).
00:24
«Рёнхап»: КНДР провела испытательный пуск тактических управляемых ракет
Северная Корея в понедельник, 17 января, провела испытательный пуск тактических управляемых ракет.
00:20
Американский баскетболист «Зенита» Бэрон оценил победу над ЦСКА
Американский защитник петербургского «Зенита» Билли Бэрон высказался о победе над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
00:06
ИКАО разослала своим членам доклад об инциденте с Ryanair
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) разослала своим членам отчёт о расследовании инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair, который экстренно приземлился в 2021 году в Минске из-за сообщения о минировании.
00:00
Яхья представлен в качестве нового технического директора академии «Спартака»
Бывший защитник французской «Ниццы» и сборной Алжира Антар Яхья назначен техническим директором академии московского футбольного клуба «Спартак».
23:54
Боррель исключил введение «превентивных санкций» ЕС в отношении России
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель исключил введение «превентивных санкций» Евросоюза в отношении России из-за ситуации вокруг Украины.
23:53
«Эспаньол» арендовал футболиста «Краснодара» Вильену
Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена перешёл на правах аренды в испанский футбольный клуб «Эспаньол».
23:43
Заседание по делу Порошенко перенесли на 19 января
Печерский районный суд Киева принял решение перенести заседание об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о государственной измене на 19 января.
23:40
ФИФА объявила символическую сборную по итогам прошлого года
Стала известна символическая сборная 2021 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
23:36
Главком ВСУ заявил, что Украина заручилась политической поддержкой НАТО
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что НАТО окажет Киеву политическую поддержку в свете якобы исходящей от России военной угрозы.
23:26
Цорн опроверг слухи о трёх положительных тестах на коронавирус в «Локомотиве»
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн отреагировал на информацию о том, что три футболиста команды сдали положительные тесты на коронавирус.
23:23
Боррель заявил о необходимости пересмотра европейской структуры безопасности
Европейскую структуру безопасности необходимо пересмотреть с учётом интересов всех участвующих в переговорах стран. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
23:21
Врач Каган напомнил о пользе вакцин для повышения иммунитета
Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган напомнил о пользе вакцин для повышения иммунитета.
23:11
Кучеров признан третьей звездой недели в НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан третьей звездой минувшей недели в Национальной хоккейной лиге.
23:10
Главком ВСУ: армия Украины освоила более 300 стандартов НАТО
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что украинская армия освоила более 300 стандартов НАТО.
23:01
ФИФА назвала Тухеля лучшим тренером 2021 года
Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель признан лучшим тренером 2021 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
23:01
Зеленский и глава МИД Германии выступили за скорейшее проведение нормандского саммита
Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступили за скорейшее проведение саммита в нормандском формате.
23:01
Терапевт Асанов дал советы по питанию для укрепления иммунитета
Терапевт Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов дал советы по питанию для укрепления иммунитета.
22:58
Иммунолог Крючков рассказал о свойствах «омикрона»
Иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о свойствах «омикрона».
22:53
Дубль Лосано принёс «Наполи» победу над «Болоньей» в 22-м туре Серии А
«Наполи» на выезде переиграл «Болонью» в матче 22-го тура итальянской футбольной Серии А.
22:50
В Госдуме высказались о повышении инвестграмотности россиян
Член Национального финансового совета ЦБ, глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) высказался о повышении инвестграмотности россиян.
22:49
Метеоролог Тишковец рассказал о крещенских морозах в Центральной России
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о крещенских морозах в Центральной России.
22:48
Перу закрывает порты из-за извержения вулкана у островов Тонга
Перу закрывает порты и приостанавливает рыбную ловлю на малых судах из-за последствий извержения вулкана у островов Тонга.
22:46
В сборной России по хоккею рассказали о состоянии Жамнова
В сборной России по хоккею рассказали о состоянии главного тренера команды Алексея Жамнова, который не прибыл в расположение коллектива на сборы перед Олимпиадой.
22:38
Россия победила Словакию и вышла в основной раунд чемпионата Европы по гандболу
Сборная России по гандболу взяла верх над командой Словакии в матче третьего тура предварительного раунда чемпионата Европы.
22:37
Захарова прокомментировала политику стран ЕС на фоне энергокризиса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия стран Европы на фоне энергетического кризиса вызывают вопросы о единстве и ценностях государств Евросоюза.
22:36
В Российской государственной детской библиотеке рассказали о планах на 2022 год
Директор Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) Мария Веденяпина рассказала о планах учреждения на 2022 год.
22:32
Левандовски признан лучшим футболистом 2021 года по версии ФИФА
Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски назван лучшим игроком минувшего года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
22:28
Врач Курылёва рассказала о правилах питания в холодную погоду
Специалист в области китайской и тибетской медицины, врач клиники «Тибет Санкт-Петербург» Наталья Курылёва рассказала о правилах питания в холодную погоду.
22:27
Наложенные в России на Google и Meta штрафы составили 5% от их годового дохода
Наложенные российским судом многомиллиардные оборотные штрафы на компании Google и Meta составили 5% от их годового дохода.
22:26
«Милан» пропустил на 96-й минуте и проиграл «Специи» в матче Серии А
«Милан» на своём поле потерпел поражение от «Специи» в матче 22-го тура итальянской футбольной Серии А.
22:19
Иммунолог Крючков напомнил о рисках купания в проруби для переболевших COVID-19
Иммунолог Николай Крючков напомнил о рисках купания в проруби для переболевших COVID-19.
22:17
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ
Петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.