24 Horas: из-за скандала с вечеринками на Даунинг-стрит Джонсон близок к тому, чтобы лишиться своего поста

Газетные откровения по поводу «патигейта», скандала с вечеринками на Даунинг-стрит, ставят премьер-министра Бориса Джонсона на грань того, что он может лишиться своего поста. Последним известным случаем стала прощальная вечеринка, устроенная для советника по обороне в канун Рождества 2020 года. Джонсон на ней присутствовал и даже произнёс речь.



По данным The Sunday Times, премьер-министр собирается объявить о мерах, среди которых — запрет на употребление алкоголя в офисах на Даунинг-стрит и увольнение некоторых из его сотрудников. Эти меры должны появиться до того, как предположительно в конце недели будет опубликован внутренний доклад, который разрабатывает высокопоставленная чиновница Сьюзан Грэй.



Как в это воскресенье заявил председатель Консервативной партии и министр без портфеля Оливер Доуден, премьер-министр решительно настроен предоставить гарантии того, что случившееся более не повторится. Он также затронет вопрос о, как выразился Доуден, культуре, лежащей в основе Даунинг-стрит.



Рейтинг популярности Бориса Джонсона находится на низком уровне. Приблизительно 64 процента респондентов не одобряют его действий. Чтобы поднять свою популярность, премьер-министр хочет с 26 января отменить на постоянной основе законы о введённом в связи с коронавирусом чрезвычайном положении, поскольку в Соединённом Королевстве случаев заражения становится всё меньше.



Официальные рекомендации сохранятся, но в случае, если их будут игнорировать, назначать штрафы и юридические наказания уже никто не будет.



Дата выхода в эфир 17 января 2022 года.