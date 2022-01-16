Times: «Спасти большого пса» — Джонсон планирует массовые чистки, чтобы остаться у власти

Британский премьер собирается уволить значительное количество сотрудников своей администрации. Он надеется, что эта операция, получившая название «Спасти большого пса», поможет ему сохранить пост и переложить вину за скандал c пьяными вечеринками на Даунинг-стрит на других, сообщает The Times.

Борис Джонсон планирует провести «массовую чистку» на Даунинг-стрит и сделать серию популистских заявлений. Глава британского правительства рассчитывает, что эти меры помогут ему усидеть на «пошатнувшемся премьерском кресле», пишет The Times.

Накануне Джонсон принёс «унизительные извинения» перед депутатами-тори за вечеринки на Даунинг-стрит, которые нарушали ограничения по борьбе с COVID-19. Вместе с тем премьер отказывается брать на себя ответственность за кризис и задаётся вопросом, почему его команда не пришла ему на выручку, отмечает издание.

Джонсон возмущается, что его помощники не разобрались с проблемой. «Он ясно дал понять, что они его подвели. Борис считает, что он не виноват. Что виноваты все остальные», — сообщил The Times высокопоставленный правительственный источник.

Точку зрения британского премьера поддерживают другие члены кабинета. «Даунинг-стрит, 10 — это грёбаный бардак… это грёбаный позор. Должны полететь головы!» — потребовал один из министров.

Попытка перевести вину на помощников Джонсона получила название операция «Спасти большого пса», а его планы выступить с политическими заявлениями, чтобы привлечь разочарованных депутатов и избирателей, — операция «Красное мясо». Среди прочего британский лидер намерен объявить о запрете спиртного на Даунинг-стрит, передать военным контроль над борьбой с нелегальной иммиграцией в Ла-Манше, выделить дополнительные деньги для обучения 1,5 млн безработных и отменить оставшиеся ограничения по коронавирусу 26 января.

Ожидается, что свой пост покинет главный личный секретарь премьера Мартин Рейнольдс, который рассылал сотрудникам электронное письмо с предложением «принести свою выпивку» на Даунинг-стрит. Глава администрации Дэн Розенфилд, который отрицал существование «запрещённых вечеринок», и некоторые члены команды по связям с общественностью также вскоре распрощаются со своими должностями.

«Борис готовится пожертвовать жизнями своих сотрудников, чтобы спасти собственную, — сказал изданию депутат, хорошо знакомый с ситуацией на Даунинг-стрит. — Это будет Ночь длинных козлов отпущения».

Параллельно Джонсон призвал лояльных министров и депутатов использовать «весь арсенал своего обаяния», чтобы предотвратить вотум недоверия премьер-министру. По данным издания, за вынесение этого вопроса на голосование выступили уже 35 парламентариев из 54 необходимых.

Между тем от Джонсона и консерваторов начали отворачиваться давние спонсоры. Миллиардер Питер Харгривз, который пожертвовал тори ₤1 млн на предвыборную кампанию в 2019 году, заявил, что ему «очень не хочется» продолжать финансовую поддержку партии. «У парня (Джонсона. — ИноТВ) нет чувства патриотизма. Он не хочет творить добро; он просто хочет быть премьер-министром. Это его единственная цель», — заявил бизнесмен.

Основатель брокерской компании ICAP Майкл Спенсер, который ранее поддерживал Консервативную партию, также скептически относится к действующему премьеру. «Я не вижу, как Борису удастся удержаться, я действительно не вижу. Он не изменился и не изменится», — уверен бизнесмен.