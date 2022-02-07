Guardian: неизбежная трагедия — даже самые преданные сторонники Джонсона призывают его уйти в отставку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новых назначениях в свой кабинет на фоне отставки сразу пяти ближайших помощников, передаёт The Guardian. Как отмечает издание, неожиданные назначения и утрата доверия одних из самых преданных сторонников свидетельствуют о безуспешности попыток Джонсона сохранить пост на фоне многочисленных скандалов.

По позициям премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, «отчаянно пытающегося» сохранить должность после скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна, на выходных был нанесён очередной удар — на этот раз со стороны одних из наиболее преданных сторонников, сообщает The Guardian.

В частности, Чарльз Уокер, бывший заместитель председателя комитета 1922 года, который объединяет представителей Консервативной партии в парламенте, призвал Джонсона покинуть пост по собственному желанию, так как это отвечает национальным интересам Соединённого Королевства.

Уокер, который в начале февраля объявил о намерении сложить с себя полномочия члена британского парламента, назвал отставку премьера «неизбежной трагедией». Политик уточнил, что Джонсон на посту главы правительства принял немало правильных решений, в том числе в рамках кампании по вакцинации от коронавируса, и достоин того, чтобы его запомнили за это. По его мнению, премьер не заслужил унижение от поражения в борьбе за лидерство.

Впрочем, несмотря на уверенность множества парламентариев, в том числе представителей Консервативной партии, в том, что «лучше уже не будет», Джонсон отчаянно цепляется за власть. В субботу вечером премьер объявил сразу о нескольких назначениях новых сотрудников в своей команде, после того как на этой неделе в отставку подали пять его ближайших помощников.

Новым руководителем аппарата премьер-министра стал Стив Барклай, канцлер герцогства Ланкастерского. Новым директором по связям с общественностью стал Гото Гарри, который занимал у Джонсона пост директора по коммуникациям, когда он был мэром Лондона.

Однако издание называет эти назначения весьма неожиданными, учитывая, что Барклай — член парламента, а Гарри неоднократно выступал с резкой критикой Джонсона. Как отмечает The Guardian, это может свидетельствовать о наличии у премьера трудностей в подборе сотрудников, учитывая, что в правительстве сомневаются, что он сможет удержаться на посту.

По мнению заместителя лидера оппозиционной Лейбористской партии Анджелы Рейнер, Джонсон паникует, осознавая шаткость своего положения. «У премьер-министра явно закончились серьёзные люди, которые готовы работать под его хаотичным и некомпетентным руководством, и теперь он ждёт, что член кабинета министров станет начальником его аппарата», — заявила Рейнер.

Уолкер, как сообщается, не подавал главе комитета 1922 года Грэму Брэди письмо с выражением недоверия Джонсону. Однако в субботу ряд членов Консервативной партии в парламенте заявили, что для начала рассмотрения вопроса о недоверии премьеру, для которого нужно 54 письма, не хватает всего 10-20 писем. По подсчётам других парламентариев от партии, на рассмотрении уже находятся 40-45 писем.

По данным британской прессы, ещё несколько консерваторов в парламенте, которые ещё не озвучили свою позицию публично, могут направить письма с выражением недоверия главе правительства до десятидневного перерыва между сессиями в четверг.

Так, по словам парламентария и бывшего министра здравоохранения Великобритании Стивена Хэммонда, в выходные он «очень тщательно обдумывает», осталось ли у него доверие к премьер-министру. Хэммонд заявил, что сложившаяся ситуация «определённо похожа» на начало конца для Джонсона.

В случае если Брэди получит 54 письма, он проконсультируется с премьер-министром о том, когда должно состояться голосование по вотуму доверия среди всех членов парламента от Консервативной партии. Если Джонсон не получит большинства голосов, ему придётся уйти в отставку.

Как напоминает The Guardian, на этой неделе положение Джонсона ещё больше осложнилось из-за критики в адрес лидера Лейбористской партии Кира Стармера. Выступая в палате общин в понедельник, премьер обвинил лидера оппозиции, который с 2008 по 2013 год возглавлял Королевскую прокурорскую службу, в том, что при попустительстве его ведомства британского радиоведущего Джимми Сэвила не привлекли к уголовной ответственности на фоне обвинений в сексуальном насилии по отношению к несовершеннолетним. Это заявление Джонсона в Великобритании осудили, сочтя «необоснованным», однако премьер так и не извинился перед Стармером.



Между тем ещё одним ударом по премьер-министру стало заявление британских учёных о том, что во время скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит произошло резкое снижение числа британцев, пришедших на вакцинацию от коронавируса. Так, помимо того, что жители страны уверены в лёгком течении заболевания при заражении штаммом «омикрон», многие из них потеряли доверие к Джонсону.