Daily Express: бремя не по силам — Байден довёл США до «ужасного упадка»

Всего за год своего президентства Джо Байден довёл США до «ужасного упадка» и «унижения» на мировой арене, так как бремя лидера свободного мира оказалось ему не по плечу, пишет Daily Express со ссылкой на мнение эксперта по внешней политике Нила Гардинера. В список провалов Байдена, по его мнению, входят беспорядочный уход США из Афганистана, высокая инфляция и рост преступности.

Джо Байден недавно отметил год с тех пор, как стал президентом США, однако опросы говорят о том, что популярность 79-летнего демократа стремительно падает. В частности, на прошлой неделе рейтинг одобрения его деятельности в среднем опустился ниже 40%, пишет Daily Express.

В первые месяцы пребывания на посту президента рейтинг Байдена был выше 50%, однако впоследствии он сильно просел из-за беспорядочного вывода американских войск из Афганистана. При этом рейтинги оказались под ещё большим давлением, когда инфляция в США выросла до рекордного за последние 40 лет показателя — 7,5%.

Начало года выдалось непростым и для американского фондового рынка: в прошлом месяце индекс S&P 500 снизился на 5,3% — что стало самым слабым показателем за январь со времён мирового финансового кризиса.

В этой связи аналитик в сфере внешней политики и бывший помощник Маргарет Тэтчер Нил Гардинер обрушился с критикой на Байдена. По его мнению, первый год пребывания Байдена на президентском посту привёл к «абсолютной катастрофе» как для США, так и для всего свободного мира.

«США находятся в ужасном упадке. У нас стремительно поднимается инфляция, падают фондовые рынки, быстро растёт насильственная преступность в большинстве крупных городов. Байден — это человек, который толкает мировую сверхдержаву в пропасть», — считает эксперт.

Гардинер считает, что вывод войск из Афганистана стал «крупнейшей внешнеполитической катастрофой для США со времён Вьетнама». «Мировую сверхдержаву унизили, — заявил он. — Реальность такова, что многие союзники США сейчас не доверяют Байдену, в то время как противники США становятся сильнее».

По его мнению, Байден явно «не приспособлен» для выполнения таких задач. «Это невежественный, оторванный от жизни президент, который с полнейшим презрением относится к роли США, которая заключается в том, чтобы быть лидером свободного мира. При этом он ведёт Америку к неуклонному упадку», — считает Гардинер.

«США нужны настоящие лидеры; кто-то, кто действительно верит в Америку и будет вести за собой свободный мир. И Джо Байден явно не способен на это», — подытожил он.