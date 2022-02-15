Cumhuriyet: только США и Великобритания заинтересованы в обострении конфликта на Украине
Вероятность вторжения России на Украину является очень низкой, и ситуация не связана с заявлениями Москвы о том, что она не собирается идти на данный шаг. Как пишет автор Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер, продолжающееся уже три месяца подстрекательство под назвванием «Вот-вот начнётся война» есть не что иное, как попытка американо-британского дуэта путём нагнетания напряжённости интегрировать Европу в свои стратегии.
По мнению автора турецкого издания, Лондон и Вашингтон постоянно говорят, что Россия нападёт, но при этом не делают то, что требует это подстрекательство. Наоборот, министр обороны США Ллойд Остин принял решение о том, что 160 американских военных, которые несли службу на Украине, покинут страну и будут дислоцированы в каком-нибудь другом месте Европы, Великобритания объявила о выводе всех британских военных с Украины, а Белый дом заявил, что не намерен помогать Киеву войсками.
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