«Спасательный круг из Пекина»: Hill объяснила, почему антироссийские санкции стали неактуальны

«Вторжение на Украину можно начинать», поскольку Китай сбросил России «экономический спасательный круг», пишет The Hill. Благодаря нему ориентированная на экспорт экономика Москвы сумеет выдержать санкции Запада. По мнению газеты, по этой причине все предупреждения Вашингтона насчёт вторжения оказались запоздалыми и теперь Москва и Пекин, возможно, будут выводить США из равновесия, действуя с двух фронтов.

«Вторжение на Украину можно начинать, — пишет The Hill. — Китай, судя по всему, снабдил Владимира Путина единственным нужным ему орудием, чтобы он мог бросить вызов Соединённым Штатам и международному сообществу. Похоже, что российский автократ добился того, чтобы из Пекина ему бросили экономический спасательный круг».

«Очень многие здесь забывают, что России нужна возможность продавать свой газ и нефть, — заявил президент США Джо Байден во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. — Россия — значительная часть её бюджета — полагается на неё; это единственное, что они по-настоящему могут экспортировать. И если их этого лишить, то им будет очень больно».

Байден имел здесь в виду «Северный поток — 2» — трубопровод, по которому российский газ должен будет течь в Европу через Германию. Однако если Россия вторгнется на Украину, то Вашингтон приложит все усилия, чтобы трубопровод так и не начал работать.

И всё же российский автократ на шаг впереди американского лидера. 4 февраля на церемонии открытия Олимпиады в Пекине Путин объявил о заключении новых нефтегазовых сделок с Китаем на сумму $117,5 млрд.

Хотя эти соглашения не помогут России в нынешнем кризисе, так как газ по новому трубопроводу начнёт поступать в Китай не ранее чем через два года, Пекин может нарастить закупки российского сырья в рамках уже существующих договорённостей.

Смысл послания Пекина в адрес США и других стран предельно ясен. «Правительства России и Китая ясно дали понять миру, что их конфронтация с США означает также и наличие стратегии заботы о нуждах друг друга, — считает автор книги «Как Китай собирается победить» Джонатан Уорд. — Путём своего экономического сотрудничества с Ираном Китай уже продемонстрировал готовность работать со странами, которые стали жертвами западных санкций».

Такая тактика Пекина может говорить о том, что он подумывает воспользоваться конфликтом в Восточной Европе, чтобы начать бедокурить самому. По словам Уорда, «российско-китайские отношения бурно развиваются в большом количестве областей — военной, энергетической, инфраструктурной и даже идеологически-авторитарной — и Западу следует ожидать, что Пекин захочет бросить спасательный круг своим кремлёвским партнёрам отчасти и по той причине, что если Америка отвлечётся на Восточную Европу, то её, возможно, удастся вывести из равновесия в Азии».

На фоне сообщений о новых российско-китайских соглашениях в нефтегазовой сфере предупреждения Вашингтона кажутся пустыми или, по крайней мере, запоздалыми. «У нас есть — и когда я говорю «у нас», я имею в виду и США, и наших союзников, и партнёров, — у нас есть множество инструментов, которыми мы можем воспользоваться, если увидим, что иностранные компании, в том числе и в Китае, делают всё возможное, чтобы обойти действия США в области контроля за экспортом», — заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Решение Китая закупать больше российской нефти и газа, без всяких сомнений, можно квалифицировать как «обход», особенно если вспомнить, что Байден сам заявил о том, что продажа углеводородов — это основа путинской экономики, и, следовательно, они подпитывают его военную машину.

По итогам своих переговоров Москва и Пекин опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что «межгосударственные отношения нового типа превосходят военно-политические союзы времён холодной войны. Дружба между двумя государствами не имеет границ, в сотрудничестве нет запретных зон».

Госдепартамент не замедлил дать на это ответ. «Никакое партнёрство, — заявил Нед Прайс на прошлой неделе, — не сможет нивелировать огромные экономические потери, о которых мы уже говорили, учитывая, какие финансовые инструменты нам доступны в плане санкций и мер контроля за экспортом».

«Да, Соединённые Штаты могут изувечить Россию в экономическом плане, но только если... если они предотвратят манёвр с Китаем», — подчёркивает The Hill. В то же время американские политики, за исключением эпохи Трампа, искренне верили, что взаимодействие с Китаем приведёт к тому, что он станет «ответственным участником» международной системы.

В результате получается, что Вашингтон, как правило, чрезвычайно снисходительно относился к действиям Пекина, закрывая глаза на вопиющие нарушения китайской стороной различных санкций. В итоге же Китай практически никак не страдает от того, что он в открытую постоянно нарушает санкции США и ООН, введённые, например, против Ирана или КНДР.

Пекин знает, что американцы могут наложить, по выражению Уорда, «государствоубийственные санкции», однако там, похоже, уверены, что администрация Байдена на это не решится.

«Таким образом, Китай, похоже, готов на обходные манёвры и без опаски подливает масла в огонь российской агрессии. Следовательно, Америка теперь должна быть готова к конфликтам на обоих концах евразийского континента с двумя крупными и дерзкими государствами, которые считают, что они команда — и до неё США не дотянуться», — подытоживает The Hill.