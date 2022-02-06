Обозреватель Daily Mail назвал Россию и Китай новой «осью зла»

Визит президента России Владимира Путина в Пекин для переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином свидетельствует о серьёзности угрозы, которую новая «ось зла» представляет для западных ценностей, предупреждает обозреватель Daily Mail Марк Алмонд. По мнению журналиста, Россия и Китай намерены совместно подорвать основы глобальной безопасности и перекроить геополитическую карту планеты.

В пятницу в Пекине состоялось открытие зимних Олимпийских игр, и Китай и Россия объединили усилия. Однако, как пишет обозреватель Daily Mail Марк Алмонд, их цель заключается не в том, чтобы выиграть золото в кёрлинге или хоккее, а в том, чтобы «раз и навсегда разрушить» международный порядок, сформированный Западом после 1945 года.

Как отмечает Алмонд, в конце Второй мировой войны Великобритания, США и СССР победили державы «оси» — Германию, Италию и Японию. Полвека спустя, после терактов 11 сентября, президент США Джордж Буш — младший описал новую «ось зла»: Иран, Ирак и Северная Корея, — которых обвинил в спонсировании терроризма по всему миру.

И теперь новая «ось зла» угрожает подорвать основы глобальной безопасности и перекроить геополитическую карту планеты. И лидеры России и Китая, Владимир Путин и Си Цзиньпин, не повторят ошибки предыдущих вызовов западной гегемонии, которые потерпели неудачу из-за отсутствия координации, например, между нацистской Германией и императорской Японией во время войны.

В Пекине Путин и Си Цзиньпин встретились и показали «тщательно срежиссированный и гениальный спектакль». В ходе переговоров лидеры высоко оценили связи между своими странами, а также обрушились с критикой на западные державы за вмешательство в их дела. Так, Пекин обвинил Вашингтон в разжигании протестов в Гонконге и поддержке независимости Тайваня, а Москва — в дестабилизации Украины.

По словам обозревателя, в знак важности переговоров для России и Китая, Путин, который не почтил своим присутствием саммиты G20 и COP26, совершил редкую зарубежную поездку, в 38-й раз встретившись с Си Цзиньпином.

Ожидается, что в ближайшее время Москва и Пекин подпишут около 15 сделок, включая торговые соглашения, планы по совместному исследованию Луны и, что не менее важно, по нейтрализации того, что они назвали «негативным влиянием односторонних санкций», которые Запад пригрозил ввести в случае вторжения России на Украину. Поднебесная ясно даёт понять, что поддерживает Россию в её разногласиях с западным миром относительно возможного расширения НАТО.

По мнению Алмонда, сторонам не нужно создавать официальный военный союз, для того чтобы представлять угрозу для стран Запада. Все сделки, о которых договорились Москва и Пекин, а также находящиеся на подходе соглашения способствуют укреплению «всё более тесного союза» двух государств. В 2021 году Китай и Россия продлили 20-летний Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на сумму почти $150 млрд, отметив, что их отношения достигли «самого высокого уровня» в истории.

В отличие от «оси» 1930-х годов или «оси зла» начала века, Россия и Китай потратили годы на развитие глубокого и тесного партнёрства в целом ряде областей. От тесного сотрудничества в Совете Безопасности ООН до совместных военных манёвров — Москва и Пекин «всё чаще работают в тандеме». Журналист называет преимуществом Владимира Путина и Си Цзиньпина тот факт, что в отличие от западных политиков, которые вынуждены беспокоиться о своём политическом будущем, они могут свободно планировать на десятилетия вперёд.

Алмонд полагает, что лидеры России и Китая «разделяют взаимное презрение к демократии, правам человека и индивидуальным свободам», а их амбиции «дополняют друг друга». В частности, Кремль пытается заставить Украину отказаться от членства в НАТО, а также ослабить Североатлантический альянс, вынуждая Вашингтон отказать Киеву в членстве в блоке, что устраивает Пекин, когда дело касается ситуации с Тайванем.

То же касается и экономики: страны разрабатывают планы переориентации большей части своих морских торговых маршрутов на сухопутные — через Центральную Азию; они должны проходить по Новому шёлковому пути. Кроме того, страны всё чаще прибегают к пропаганде, пытаясь влиять на политику в странах Запада и формировать общественное мнение.

«Было бы глубоко наивно полагать, что, так как западные ценности «лучше» авторитарных, мы обязательно одержим победу в этой непримиримой борьбе», — пишет обозреватель.

Так, в 1930-х годах попытка умиротворения «оси» едва не привела к краху западной цивилизации. И хотя Путина и Си Цзиньпина нельзя сравнивать с Адольфом Гитлером, они стратегически мыслят и объединяют колоссальные ресурсы, чтобы подорвать западный образ жизни. В своей статье для Daily Mail Алмонд предупреждает, что вызов, который Западу бросает современная «ось зла», схож с тем, с которым Европа и США столкнулись в прошлом веке, «и он никуда не денется».

Вarrie2132: Решив ввести санкции против России и Китая, Запад помог им увидеть друг в друге союзников. Боюсь, что в военном отношении эти двое, сотрудничая, более чем способны противостоять Америке. Я надеюсь, что Украина — единственная цель.

Jules Stafford: И МОК предоставил им международную платформу для их политического позёрства. Диктатуры и режимы, нарушающие права человека, не должны участвовать ни в каких Олимпийских играх и уж точно не должны их принимать.

Pingero: Что, если «осью зла» всегда были США, Великобритания и Франция? Разве колониализм это не доказывает?

YOHY: А что, по-вашему, Америка делала по всему миру последние 50 с лишним лет, разрушая экономики и меняя правительства? Корпорации США, Всемирный банк, МВФ — это ось зла.

Youngcon: То, что у них другие ценности и история, не делает их автоматически «злыми». Люди в этих странах, вероятно, тоже считают нас злыми.