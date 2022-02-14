«Альянсы будущего» — Welt рассказала, какие державы объединятся в борьбе за мировой порядок

В борьбе за новый мировой порядок нынешние сверхдержавы не смогут обойтись без альянсов, пишет Die Welt. России, Китаю, США и Европейскому союзу предстоит определиться со своими союзниками. Пока что Брюссель и Вашингтон действуют сообща, а Пекин и Москва углубляют партнёрские отношения, но всё не так просто, ведь отношения сверхдержав очень сложны, объясняет немецкое издание.

Мировой порядок определяют четыре сверхдержавы: Европейский союз, США, Китай и Россия, пишет Die Welt. Они конкурируют между собой, но в одиночку эту гонку выиграть не смогут, так что им нужно объединяться. Пока что Брюссель и Вашингтон выступают сообща против Москвы и Пекина, но некоторые в ЕС мечтают о том, чтобы расторгнуть партнёрские отношения с Вашингтоном и заключить своеобразный европейско-российский альянс. У этой «фантазии» и ей подобных есть одна схожая черта — они не учитывают всю сложность отношений сверхдержав, объясняет немецкое издание.

Пускай и не все страны Евросоюза разделяют мнение США, что Россия действительно собирается вторгнуться на Украину, но всё же в последние годы, после мучительных лет президентства Дональда Трампа, можно говорить об отчётливом улучшении трансатлантических отношений. Европейцы видят в американцах своих важнейших союзников в обеспечении безопасности. Это, конечно, не означает, что никаких разногласий нет. Вашингтон до сих пор недоволен тем, сколько Берлин и Рим тратят на оборону, и тем, как Европа выстраивает отношения с Китаем. В Белом доме убеждены, что Поднебесная — это «агрессор». В Брюсселе же Пекин называют «системным конкурентом».

При этом некоторые страны ЕС, которые участвовали в китайских инфраструктурных проектах, уже успели разочароваться в своём восточном партнёре, продолжает Die Welt. Одни не получили обещанных инвестиций, другим пришлась не по нраву высокомерная манера поведения китайцев. С Россией же после «аннексии»* Крыма в 2014 году ЕС прекратил практически все политические отношения, ограничиваясь только диалогом с гражданским обществом и экономическими проектами. Впрочем, в вопросе того, как выстраивать отношения с Кремлём, европейцы расколоты до сих пор, что показывают «закулисные споры на фоне украинского кризиса».

Обострив ситуацию на границе с Украиной, российский президент Владимир Путин определённо добился одного: в США уже неделями вновь больше говорят о России, чем о Китае. «Повеяло духом холодной войны», — пишет Die Welt. Как правопреемник Советского Союза, Россия — в некотором смысле традиционный противник Америки. И все надежды Вашингтона на реформы в России уже иссякли — в отличие от своего предшественника Трампа новый глава Белого дома Джо Байден относится к Кремлю гораздо критичнее. К тому же нынешний президент США — трансатлантист, и он уважает ЕС, видит в нём союзника — главным образом в противостоянии с Китаем и Россией. Но не исключено, что он последний американский президент, который будет так великодушен по отношению к Берлину и Брюсселю, считает издание.

И всё же главным противником США остаётся Китай. Американцы опасаются утраты статуса самого могущественного и экономически успешного государства на земле. Ещё при Трампе Вашингтон встал на путь конфронтации в отношениях с Пекином. Байден, конечно, смягчил риторику, но на деле продолжает эту политику с ещё большей последовательностью, чем его предшественник.

В свою очередь, Россия и по прошествии 30 лет после крушения СССР воспринимает США как своего главного геополитического противника, пишет Die Welt. Грузинский конфликт, «аннексия» Крыма, сирийская война, обострение на границе с Украиной — в противостоянии с Вашингтоном Москва прилагает все усилия, чтобы подчеркнуть своё мировое значение:

ЕС же в Кремле воспринимают не как субъект мировой политики, а как «геополитический придаток США». В то же время Европа остаётся главном рынком сбыта для российского энергетического экспорта. Кремль пытается расколоть европейцев и отделить от Вашингтона, чтобы сфера влияния России простиралась дальше постсоветского пространства, достигнув самого сердца ЕС. Добиться этого Москва пытается с помощью энергетических сделок, например «Северного потока — 2» или выгодных инвестиций. И Кремль успешен в своих начинаниях, констатирует Welt: «Отношения с Россией постоянно вызывают споры у европейских политиков».

Китай же для России долгое время был опасным конкурентом на пути к построению мирового коммунизма, потом многие годы соседом, которого Кремль просто игнорировал. Но с приходом к власти Владимира Путина всё изменилось. С 2014 года Поднебесная стала для России альтернативным партнёром. Но Москва и Пекин понимают, что в конечном счёте геополитическая автономия им важнее любых альянсов. Если России повезёт, её отношения с Китаем не зайдут дальше стратегического партнёрства. В худшем же случае Москве уготована роль «младшего партнёра» Пекина, убеждёна Welt.

При этом нельзя не заметить, что и в Китае стали придавать гораздо большее значение отношениям с Россией. На Олимпиаде в Пекине Владимир Путин стал первым государственным гостем, с которым встретился председатель КНР Си Цзиньпин. Позже они совместно выступили против расширения НАТО на восток. Дело в том, что Вашингтон мешает территориальному расширению Китая и России, утверждает издание. Поднебесная хочет присвоить Тайвань, Кремль — Украину. И цель всех этих территориальных притязаний — создать новый мировой порядок, выбив американцев из регионов, которые Пекин и Москва воспринимают как сферу своего влияния.

Пока что между Китаем и Россией нет формального альянса, но они всё чаще проводят совместные учения. Европа же в нынешнем «геополитическом квартете», по мнению Пекина, не играет практически никакой роли, ведь её можно легко расколоть. «Как и раньше, каждая страна — член союза продолжает следовать своим собственным интересам. Европейской внешней политики не существует», — заключает издание.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).