Макфол: Путин не прекратит посягательства против Украины до тех пор, пока не покинет Кремль

Владимир Путин начал попытки ослабить суверенитет и демократическую систему Украины ещё в 2004 году, пока он находится в Кремле, он будет двигаться тем же курсом, заявил в интервью MSNBC бывший посол США в России Майкл Макфол. По мнению Макфола, с уверенностью утверждать, что российский лидер готов пойти на разрядку, пока нельзя — прежде всего потому, что сам он ещё не принял никаких решений и нынешняя обстановка неопределённости его вполне устраивает.

А теперь побеседуем с господином Макфолом. Господин посол, вы всю жизнь пытались понять Владимира Путина...

МАЙКЛ МАКФОЛ, бывший посол США в России: Я и другими вещами в жизни занимался, но ладно.

Да, понимаю, понимаю. Ну, по крайней мере, всю свою карьеру. И вроде бы у него действительно нет никакого резона начинать полноценное вторжение на Украину — так считают почти все, кто следит за его действиями. Но что же он в итоге предпримет, не знает, похоже, никто. Каким путём он пойдёт к разрядке? По всей видимости, он к ней пойдёт — но как? Разумеется, он хочет найти такой путь, чтобы предстать более сильной стороной. Что это за путь?





МАЙКЛ МАКФОЛ: Чак, я действительно потратил много времени, размышляя о Владимире Путине. Познакомился я с ним в 1991 году, первую статью о нём написал в 2000-м, а уже затем, работая в администрации Барака Обамы, я на протяжении пяти лет присутствовал на его беседах с нашими лидерами — включая президента Обаму и других.

На основе всего этого опыта я вам скажу откровенно и просто: я не уверен, что он пойдёт на разрядку. И я вообще не понимаю, на чём основаны такие предположения с нашей стороны: мне известно, что ни президент Байден, ни директор ЦРУ Билл Бёрнс не уверены в том, что он готов пойти на разрядку, и, по-моему, даже глава российского МИД Сергей Лавров не знает, так это или нет.





Лично я предполагаю, что Владимир Путин и сам ещё не решил, каким будет ответ на этот вопрос — и это первое, что надо здесь сказать. Всё дело в том, что неопределённость Путину по душе, как по душе ему и то, что мы все ведём обсуждение, что все стали летать в Москву, и что мы ведём споры между собой — то есть, как внутри НАТО, так и внутри американского общества, а достиг он этого всего, просто выжидая и не принимая пока никакого решения.

А что если его стратегия и заключается в том, чтобы не принимать решений? И сколько он сможет продолжать в том же духе?

МАЙКЛ МАКФОЛ: Он сможет продолжать столько, сколько будет в Кремле. Это не значит, что он будет вечно поддерживать в полной боеготовности группировку войск численностью 100 тысяч человек на границе, — это слишком дорого и сложно, — но он сможет периодически отправлять их туда, а затем убирать, сохраняя таким образом воздействие на Украину.

По существу, Путин пытается подорвать суверенитет Украины и её демократическую систему ещё с 2004 года. Да, теперь он применяет новую тактику, но я на самом деле не думаю, что положение дел изменится, пока он находится в Кремле.

Дата выхода в эфир 09 февраля 2022 года.