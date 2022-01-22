Экс-президент Польши: Путин не агрессивный безумец, поэтому войны не будет
Несмотря на то что напряжение между Россией и Украиной только нарастает и с каждым днём появляется всё больше информации о том, что в любой день может разразиться большой конфликт, бывший президент Польши Бронислав Коморовский полагает, что ситуация так легко не выйдет из-под контроля. Он вовсе не считает российского лидера Владимира Путина непредсказуемым и вспыльчивым. «Я совершенно не согласен с такими мнениями. Нам довелось несколько раз встретиться в официальных ситуациях, и даже во время этих встреч было видно, что он полностью руководствуется холодным расчётом. При любом раскладе он ни в коем случае не агрессивный безумец, который нападёт на Украину только ради того, чтобы напасть. Путин хладнокровно рассчитывает то, что он может получить в ситуации, когда он держит всех в напряжении», — объясняет бывший польский лидер порталу Fakt.
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