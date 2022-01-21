Министр обороны Польши: в агрессивной политике России ничего нового — важна реакция

Польша активно укрепляет свою обороноспособность и увеличивает численность армии, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. В беседе с Polskie Radio он указал, что увеличение расходов на безопасность и упрочение союзнических отношений с НАТО и США помогает «сдерживать агрессора».

«Мы проводим активную политику, укрепляя обороноспособность Республики Польша, уже готов закон о защите Родины, который значительно укрепляет возможности финансирования, что влияет на увеличение численности армии», — заявил Polskie Radio министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

В беседе с радиостанцией он подчеркнул, что у Польши очень прочные отношения как в рамках НАТО, так и двусторонние отношения с США. «Агрессивная политика России — это не ново. Важна реакция, соответствующая реакция», — объяснил министр.

Он также отметил, что имел честь замещать министра иностранных дел Польши Збигнева Рау

во время конференции с госсекретарём США, генеральным секретарём НАТО и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. «Это были консультации в формате этих организаций <…>. Польша председательствует в ОБСЕ. Я представлял там польскую позицию, которая сводится к тому, что нельзя давать своего согласия на агрессию», — добавил он.

Мариуш Блащак также рассказал про сигналы, поступающие с Украины, и переговоры, которые ведутся с ней. «Цель консультаций состоит прежде всего в оказании Польшей политической поддержки Украине», — отметил он. «Мы отдаём себе отчёт в том, что НАТО сильнее агрессора России <…>. Укрепляя НАТО, увеличивая расходы на безопасность, на развитие армии, мы сдерживаем агрессора», — резюмировал министр национальной обороны Польши.