Главред: отказ Украины от НАТО ничего не изменит, поскольку Киев в альянсе и так никто не ждёт
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в разговоре со СМИ допустил отказ от членства Украины в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией. В частности, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Киев возможность отложить свои планы по членству в НАТО, несмотря на то, что это прописано в Конституции Украины, Пристайко ответил: «Мы могли бы, особенно когда нам угрожали, шантажировали и подталкивали к этому». Позднее в Министерстве иностранных дел Украины слова посла назвали вырванными из контекста, после чего сам Пристайко заявил, что его заявление стало последствием недоразумения.
Как считает эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета Максим Яли, Пристайко может говорить что угодно, но есть процедура. Поскольку евро-атлантический курс Украины закреплён в Конституции, то для отмены этой поправки необходимо 300 голосов в Верховной раде. Такого количества голосов, уверен Яли, не найдётся даже в мирное время, а тем более — на фоне угрозы российского вторжения. Однако кроме отсутствия голосов, для этого необходимо время, консультации, и потому сейчас это всего лишь политическое заявление и личное мнение Пристайко.
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