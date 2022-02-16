Главред: отказ Украины от НАТО ничего не изменит, поскольку Киев в альянсе и так никто не ждёт

Тему возможного отказа Украины от членства в НАТО нужно прорабатывать в украинском обществе, но уже очевидно, что в ближайшие 10 лет украинцев там никто не ждёт, считает эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета Максим Яли. Как он пишет в материале для портала «Главред», учитывая процедуру, в рамках которой страны — члены НАТО должны достичь консенсуса, и сопротивление Венгрии, принятие Украины в альянс крайне маловероятно.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в разговоре со СМИ допустил отказ от членства Украины в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией. В частности, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Киев возможность отложить свои планы по членству в НАТО, несмотря на то, что это прописано в Конституции Украины, Пристайко ответил: «Мы могли бы, особенно когда нам угрожали, шантажировали и подталкивали к этому». Позднее в Министерстве иностранных дел Украины слова посла назвали вырванными из контекста, после чего сам Пристайко заявил, что его заявление стало последствием недоразумения.

Как считает эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета Максим Яли, Пристайко может говорить что угодно, но есть процедура. Поскольку евро-атлантический курс Украины закреплён в Конституции, то для отмены этой поправки необходимо 300 голосов в Верховной раде. Такого количества голосов, уверен Яли, не найдётся даже в мирное время, а тем более — на фоне угрозы российского вторжения. Однако кроме отсутствия голосов, для этого необходимо время, консультации, и потому сейчас это всего лишь политическое заявление и личное мнение Пристайко.

«Посол, безусловно, может высказать своё личное мнение, но нужно понимать реальный контекст. Чтобы всерьёз рассматривать этот вопрос, Украине нужно иметь гарантии безопасности Запада и России. Но чего стоят такие гарантии, которые были даны Украине по Будапештскому меморандуму в обмен на третий в мире ядерный потенциал на тот момент, мы уже убедились в 2014 году», — пишет эксперт.

Одним из возможных вариантов урегулирования ситуации могут быть консультации с той же Россией. Во всяком случае, это допустимо в качестве дипломатического манёвра, чтобы тем самым «выбить едва ли не главный аргумент Путина, который он может использовать для вторжения». Но для этого тему возможного отказа Украины от членства в НАТО нужно прорабатывать в украинском обществе. Однако уже очевидно, что в ближайшие 10 лет Украину в НАТО никто не ждёт.

«Тут стоит вспомнить саммит в Бухаресте в 2008 году, где выдвигалась инициатива Украины о предоставлении ПДЧ в НАТО, но тогда её заблокировали Франция и Германия. Сейчас попытки взаимодействия Украины с НАТО в рамках существующих программ и механизмов сотрудничества блокируются Венгрией, причём даже на уровне заседаний совета Украина — НАТО и инициатив по кибербезопасности. А учитывая процедуру, в рамках которой страны — члены НАТО должны достичь консенсуса и дать своё согласие, это будет маловероятно», — заключает эксперт.