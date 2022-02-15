Обозреватель Guardian: предупреждения США о неизбежности вторжения на Украину могут обернуться против них

Отказ России от вторжения на Украину после предупреждений США относительно его неизбежности поставит Вашингтон в неловкое положение и подорвёт доверие к американским разведданным, пишет обозреватель The Guardian Кейр Джайлс. Джайлс полагает, что, предупреждая о планах России по вторжению, США и их союзники должны также давать Москве понять, что её ждут серьёзные последствия.

США «всё более настоятельно и решительно» предупреждают о готовности российских войск начать вторжение на Украину. И растущее число стран, советующих своим гражданам как можно скорее покинуть страну, показывает, что американские союзники воспринимают эти предупреждения всерьёз.

Однако, как отмечает обозреватель The Guardian Кейр Джайлс, акцент на неизбежности войны, а также указание узких временных рамок потенциального начала вторжения «ограничивает возможности для США и их союзников, одновременно расширяя их для России». Автор статьи предупреждает, что на данный момент инициативой владеет Москва и растёт риск того, что российский лидер Владимир Путин одержит дипломатическую победу.

Предполагается, что для России важно как можно дольше поддерживать наращивание сил на границе с Украиной, для того чтобы оказывать давление на США и НАТО. Однако спустя три месяца вопрос заключается в том, как долго союзники смогут продолжать подкреплять предупреждения о неизбежности конфликта. И если раньше любое отступление Путина было бы для президента России «унизительным провалом», то теперь в неловком положении окажутся США, а доверие к разведывательным данным страны будет подорвано, если Россия выберет любой другой вариант, кроме вторжения на Украину.

Тем временем продолжающиеся дипломатические усилия Запада приносят мало очевидной пользы. По большей части они сводятся к повторению всё тех же аргументов, которые Россия уже отвергла, и «выслушиванию жалоб Москвы, которые уже порядком надоели». Пока ничто не указывает на то, что настойчивые уговоры западных лидеров и министров оказали какое-либо влияние на планы России.

Россия всё ещё получает выгоду от развёртывания вооружённых сил. Так, страны Запада вывозят с Украины не только граждан и сотрудников посольств, но и военнослужащих, находившихся там с учебными миссиями, опасаясь того, что они попадут на линию огня в случае нападения России. И такой подход Джайлс называет полной противоположностью тому, как Запад защищает страны Балтии, где небольшие контингенты из нескольких стран — членов НАТО вливаются в национальные вооружённые силы именно для того, чтобы немедленно задействовать их в случае российской агрессии. Обозреватель полагает, что только подобная стратегия является наиболее успешной для укрепления безопасности в этом регионе.

Однако применять такой подход к Украине слишком поздно, так как союзники уже исключили возможность оказания Киеву прямой военной поддержки в случае российского вторжения. Подобный «подарок» Кремлю союзники по НАТО объясняют тем, что Украина не входит в альянс. Впрочем, прежде западные державы уже предлагали защиту от агрессии за пределами границ альянса. Джайлс предлагает рассмотреть вариант объявления бесполётных зон и морских запретных зон над Украиной и вокруг неё, что может удержать Россию от использования воздушной или морской мощи.

Россия требует гарантий того, что Украина не войдёт в НАТО именно потому, что это ограничивает амбиции Москвы. Для чтобы добиться от Запада серьёзных уступок, Россия использует угрозу применения силы. Однако Запад «становится беспомощной жертвой» только по собственному выбору.

Обзор прошлых успехов и неудач в сдерживании России, представленный аналитическим центром Chatham House около полугода назад, показал, что Москва добивается успеха, когда более сильные противники отступают перед лицом угроз, но отступает сама, если те же противники демонстрируют волю и решимость защитить себя, своих союзников или партнёров.

В своей статье для The Guardian Джайлс отмечает, что в то время, как США предупреждают о планах России, им следует давать понять Москве, что её ждут серьёзные последствия. При этом возможность прямой поддержки Украины со стороны Запада несёт для России намного более ощутимый риск, нежели предупреждения о новых санкциях.