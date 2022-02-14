CNN: Россия ускорила формирование группировки на границе Украины — но намерения Кремля всё ещё неясны

Россия ускорила процесс наращивания воинской группировки на границе с Украиной, перебрасывая туда значительное количество военной техники и проводя крупные учения в Белоруссии, передаёт CNN. Как отмечает канал, западные аналитики считают эти перегруппировки беспрецедентными, учитывая количество участвующих в них войск. Вместе с тем истинные намерения Кремля по-прежнему неясны.

Это всего лишь часть российской бронетехники, которая обложила Украину с трёх сторон. Эти танки и БМП стоят на северо-восточной границе Украины рядом с российским городком Валуйки. На этих видео из соцсетей — геолокацию которых удалось подтвердить CNN — происходящее снято с разных углов.

В рамках наращивания своей группировки Россия перебрасывает тяжёлую бронетехнику, включая части элитной 1-й Гвардейской танковой армии, которая сейчас находится на расстоянии 20 миль от Украины. В движение пришло также и значительное количество ракетных баллистических комплексов малого радиуса действия, известных как «Искандер». Их радиус действия достигает 450 километров.

Южнее растянулись длинные колонны военного транспорта, которые несутся по шоссе неподалёку от Ростова-на-Дону. Анализ передвижений российских войск, который провёл CNN, показывает весь масштаб наращивания военного присутствия в Крыму, а также к востоку и северу от Украины.

При этом русские опубликовали видео масштабных учений в Белоруссии, которые проводятся с участием белорусских сил. В этих учениях принимает участие передовая российская техника. Среди демонстрируемых образцов — зенитные комплексы С-400, а также штурмовики СУ-25.

Эти манёвры проходят с большим размахом. По словам НАТО, речь идёт о самом серьёзном российском военном присутствии в Белоруссии с момента падения Берлинской стены. CNN также установил, что передвижения идут и вдали от этих учений — на юго-востоке Белоруссии, всего в 10 милях от украинской границы.

Этот конвой, в состав которого входят также и несколько ракетных систем, последние пару дней движется на юг. На самом юге, на Чёрном море, российский флот начал учения с участием более чем 30 кораблей. При этом манёвры проводят силы смешанного состава, в том числе и несколько крупных десантных судов. На последних спутниковых снимках также видно появление новых мест проживания личного состава, а также новые войсковые соединения неподалёку от Чёрного моря и Крыма.

В совокупности с новыми спутниковыми снимками анализ видео из соцсетей, поступающих из России, говорит о неуклонном усилении группировки, притом что этот процесс, судя по всему, почти что завершён. Тыловые же расположения теперь пустуют: войска погрузились в эшелоны, а также отправились в новые места дисклокации по дорогам.

ДЖЕЙК САЛЛИВАН, советник по национальной безопасности США: За последние десять дней или около того мы зафиксировали ускорение процесса наращивания этой группировки, а также передвижений российских сил, причём всех типов. Их пододвигают ближе к украинской границе, в позицию, из которой они могут очень и очень быстро начать военные действия.

Роб Ли с кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона считает, что «нынешнее сосредоточение российской группировки рядом с Украиной беспрецедентно. Это не похоже на предыдущее запугивание войной или наращивание группировки, как было весной. В количественном отношении российских воздушных, наземных и морских средств ведения войны рядом с Украиной теперь куда больше».

Такого же мнения придерживаются и западные правительства. Однако хотя группировка уже готова, намерения Кремля по-прежнему неясны.

Скотт Маклин, CNN, Лондон.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 14 февраля 2022 года.