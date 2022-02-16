Das Erste: визит Шольца в Москву показал значительные разногласия, но также и готовность к диалогу

Несмотря на значительное количество разногласий, главным посылом переговоров Олафа Шольца и Владимира Путина в Москве стала готовность обеих сторон к диалогу по вопросу украинского кризиса, пишет Das Erste. Канцлер ФРГ подчеркнул, что устойчивую европейскую безопасность можно построить только вместе с Россией, а не против неё.

Переговоры Владимира Путина с Олафом Шольцем продлились четыре часа, пишет Das Erste. Несмотря на ряд разногласий, самым важным посылом встречи стало то, что обе стороны готовы к диалогу и переговорам в вопросе кризиса вокруг Украины.

Как отмечает издание, ещё до визита Шольца Россия начала отвод части своих войск от границы с Украиной, что может служить в качестве первого признака разрядки. Однако переговоры также показали, что позиции Шольца и Путина очень сильно различаются: по мнению Das Erste, сейчас сложно представить, как можно преодолеть разногласия, даже в случае долгих переговоров и готовности обеих сторон идти навстречу друг другу.

Тем не менее визит Шольца в Москву был проявлением силы, отмечает Das Erste: он показал, что на этот раз страны Запада выступают единым фронтом. Канцлер ФРГ дал понять, что «Северный поток — 2» не будет запущен в случае нападения России на Украину. Кроме того, Шольц призвал Москву к деэскалации, а также подчеркнул, что устойчивая европейская безопасность может быть построена не против России, а только лишь вместе с ней.