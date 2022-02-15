Spiegel: Столтенберг увидел в сигналах из Москвы «повод для осторожного оптимизма»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии признаков деэскалации и снижения российского военного присутствия на украинской границе, сообщает Der Spiegel. Однако, по его словам, из Москвы поступают сигналы о необходимости продолжения дипломатических усилий, что даёт «повод для осторожного оптимизма». Кроме того, он подчеркнул, что НАТО по-прежнему готово к переговорам с Россией.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о «поводе для осторожного оптимизма» в связи с отводом части российских войск от границ Украины, сообщает Der Spiegel.

«Из Москвы поступают сигналы о том, что дипломатические усилия должны продолжаться», — подчеркнул Столтенберг.

По данным НАТО, признаков вывода российских войск из региона пока нет. «Пока мы не увидели никаких признаков деэскалации на месте событий, никаких признаков снижения российского военного присутствия на границах с Украиной. Нам нужен всеобъемлющий вывод войск», — заявил Столтенберг на пресс-конференции.

Согласно западным источникам, Россия сосредоточила у границ с Украиной более чем 100 тыс. солдат. В течение нескольких недель США предупреждали о надвигающемся вторжении российских войск на Украину, предположительно, до окончания Олимпийских игр 20 февраля. Россия отрицает планы вторжения.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО по-прежнему готово к переговорам с Россией. По его словам, об этом также свидетельствует визит канцлера Германии Олафа Шольца в Москву.

В Москве Шольц заявил, что сейчас Европа находится в «сложной ситуации». По его словам, он хотел бы поговорить об этом с Путиным. Путин, в свою очередь, назвал конфликт с Украиной центральной темой для разговора. «Значительную часть нашего времени мы посвятим обсуждению вопросов о ситуации в Европе, связанной с безопасностью и с теми дискуссиями, которые сейчас так остро развернулись по этому вопросу, в том числе и в связи с событиями вокруг Украины», — заявил Путин. По его словам, одной из тем переговоров также стала энергетика. Очевидно, он имел в виду газопровод «Северный поток — 2».

Как отмечает издание, Россия также продемонстрировала готовность к дальнейшим переговорам с Западом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что диалог с США и НАТО о гарантиях безопасности, которых требует Россия, будет продолжен. Речь идёт о неразмещении ракет средней и меньшей дальности и «снижении военных рисков». «Я думаю, что благодаря усилиям на всех этих направлениях в комплексе можно выработать очень неплохой пакетный результат», — подчеркнул Лавров.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации по окончании учений, а подразделения Южного военного округа и Западного военного округа уже начали погрузку на транспорт и выдвинутся во вторник.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также выразил «сдержанный оптимизм». «Сегодня ясно видны признаки наличия возможности для осуществления дипломатических усилий. Мы видим с российской стороны открытость для диалога, но, с другой стороны, поступающие сегодня разведывательные данные по-прежнему не обнадёживают», — отметил Джонсон.

В правительстве Франции заявили, что информация об отводе Россией части войск от границы с Украиной ещё не проверена. Официальный представитель правительства Габриэль Атталь заявил, что если информация подтвердится, то это будет «позитивным сигналом».

Как утверждает Der Spiegel, Украина осторожно отреагировала на объявление о возвращении первых российских военных в свои воинские гарнизоны. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина поверит в реальную деэскалацию на границах с Россией, когда зафиксирует отвод её войск в места постоянной дислокации. В целом Кулеба расценивает дипломатические усилия последних недель как успешные. По его словам, Киеву и его западным партнёрам удалось успешно сдержать российское наступление. «Сегодня уже середина февраля, и вы видите, что дипломатия продолжает работать», — подчеркнул Кулеба.