CNN: Россия отводит от украинской границы часть войск — но выводы делать пока рано
Итак, всё это происходит в то время, как Министерство обороны России заявило, что часть войск на границе с Украиной возвращается в места своей постоянной дислокации. С нами на связь из Москвы выходит корреспондент CNN Фред Пляйтген. Фред, о чём нам говорит это решение Владимира Путина?
ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Думаю, пока ещё рано судить о том, говорит ли это о некоем отводе войск. Однако заявления Кремля, за которыми мы следили последние 24 часа или около того, были выдержаны в том духе, что русские хотят больше дипломатии. Когда мы с Вами выходили на связь, Вы видели, как я поглядывал вниз. А поглядывал я на материалы конференц-звонка с участием официального представителя Кремля.
И я хочу поговорить об этом, потому что это случилось вот буквально только что. Дмитрий Песков в очередной раз назвал всю эту ситуацию «истерией» — речь идёт о вторжении России на Украину, которое может произойти в любой момент. По его словам, Россия хочет обсудить вопросы безопасности в более широком контексте.
Более того, я разговаривал с представителем Владимира Путина буквально вчера вечером, и он сказал мне абсолютно то же самое: российский лидер всегда стремился к дипломатии, а также то, что Украина, по мнению русских, это лишь один пункт в широком списке тем в контексте архитектуры безопасности в Европе. Поэтому они хотят вести диалог по более широкому перечню вопросов — диалог, похожий на переговоры Владимира Путина с президентом США Джо Байденом на минувших выходных.
Иными словами, русские, возможно, дают понять, что они стремятся к большей дипломатии, притом что мы получаем сообщения о возможном отводе части войск. Но, разумеется, в то же время США заявляют, что считают, что Россия готова начать нападение в любой момент. И в этом плане обстановка пока никак не изменилась. Лора?
Фред, спасибо, что держите в курсе насчёт этого недавнего звонка.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 15 февраля 2022 года.
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