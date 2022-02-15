Габбард: чтобы не допустить войны на Украине, Байдену достаточно гарантировать её невступление в НАТО — но американскому ВПК это не нужно

Вашингтон мог бы урегулировать украинский кризис без особого труда — для этого администрации Байдена достаточно лишь гарантировать Москве, что Украина никогда не вступит в НАТО, ведь в альянсе её и так никто не ждёт, убеждена экс-член палаты представителей США Тулси Габбард. Как заявила Габбард в интервью Fox News, Байден упорно отказывается от простого решения, а значит, его действия контролирует американский ВПК, который заинтересован в сохранении холодной войны с Россией.

А чтобы побеседовать на эту тему рационально, мы с большим удовольствием пригласили сегодня рационального человека — бывшего члена палаты представителей от Гаваев Тулси Габбард. Госпожа конгрессвумен, большое спасибо, что сегодня к нам заглянули.



ТУЛСИ ГАББАРД, член Демократической партии, кандидат в президенты США на выборах 2020 года: Вам спасибо!



Чему верить — всегда непонятно, а сейчас тем более, но давайте предположим, условно, что какой-то конфликт между Россией и Украиной всё же, по всей видимости, в ближайшее время весьма вероятен. Как нам к этому конфликту подходить?



ТУЛСИ ГАББАРД: Во-первых, президент Байден мог бы разобраться с этим кризисом и предотвратить войну с Россией, сделав один очень простой шаг — дав гарантии того, что Украина не войдёт в НАТО. Ведь если она всё-таки станет членом альянса, войска НАТО и США окажутся прямо на пороге России, а это, как уже разъяснял Путин, ударит по интересам Москвы в плане нацбезопасности.



Украина в любом случае очень вряд ли станет членом НАТО — это факт. Поэтому главный вопрос здесь в том, почему бы президенту Байдену и лидерам стран альянса не заявить об этом прямо и не дать соответствующих гарантий. В связи с этим напрашивается другой вопрос: раз решение этой задачи и путь к тому, чтобы предотвратить известный сценарий, так очевидны, почему же мы оказались в таком положении?



Вывод здесь я вижу только один: очевидно, наши власти на самом деле хотят, чтобы Россия вторглась на Украину. Зачем? Во-первых, это даст администрации Байдена чёткий повод наконец ввести жесточайшие санкции против России и российского народа — а эти санкции по сути современный вариант осады. А во-вторых, это закрепит нынешнюю холодную войну. Выгоду от этого получит ВПК, представители которого — разжигатели войны от обеих партий в Вашингтоне, до сих пор нагнетающие эту напряжённость, — явно контролируют администрацию Байдена.



Если они добьются того, чтобы Россия вторглась на Украину, то, повторюсь, это закрепит нынешнюю холодную войну и ВПК начнёт получать гораздо более серьёзную прибыль, чем раньше, воюя против «Аль-Каиды»* и производя для неё оружие. А кто заплатит по счетам? Народы США, Украины и России. Всё это ударит по нашей собственной нацбезопасности, а победителями и выгодополучателями выйдут лишь представители ВПК, которые контролируют очень многих наших политиков.

А Вы ведь всё это наблюдали с обеих сторон — как член конгресса и как военнослужащая, — так что, думается, Вашей точке зрения можно доверять. Но не могу не спросить — Венди Шерман, Джейк Салливан и сам президент всё истеричнее твердят нам, что речь идёт об угрозе для всей Западной Европы, что у Владимира Путина есть планы на наших западноевропейских союзников. Но если это действительно так, почему же тогда сами европейцы, похоже, совсем не так напуганы ситуацией, как наши лидеры?

ТУЛСИ ГАББАРД: На мой взгляд, это очень справедливый вопрос, на который так и не ответили ни в администрации Байдена, ни в руководстве НАТО. Они, похоже, забыли, что несут ответственность и отвечают перед американским народом, и ответить на этот простейший вопрос так и не смогли. Они не могут объяснить, зачем мы продолжаем отправлять дополнительные силы в Европу, зачем они продолжают наращивать напряжённость, зачем пытаются чего-то добиться, сделав Украину членом НАТО, — а ведь её вступление в альянс, повторюсь, вряд ли когда-либо вообще произойдёт, а если и произойдёт, то это негативным образом скажется на нашей собственной национальной безопасности и наших же интересах.

И, похоже, никаких плюсов для нас здесь нет — с какой стати американцы должны хотеть, чтобы Украина вступила в НАТО, никто так и не объяснил. Может быть, мы что-то упускаем? Может быть, США всё-таки получат от этого какую-то выгоду?

ТУЛСИ ГАББАРД: Я внимательно изучала этот вопрос, Такер, но мне до сих пор так и не удалось обнаружить такой выгоды, которую какой-либо политик использовал или мог бы использовать, чтобы обосновать всё это в глазах американского народа. Мы слышим только одно: «Мы должны защищать демократию, защищать демократическую страну Украину». Но, как Вы прекрасно знаете, нынешний президент подавляет политическую оппозицию и выкручивает ей руки, сажает оппозиционеров в тюрьму и закрывает телеканалы, которые его критикуют. Так что мне как-то трудно представить, чтобы президент Байден или кто-то ещё мог бы искренне заявить, что «мы защищаем демократию». А всё потому, что наше собственное правительство открыто поддержало авторитарные шаги, которые предпринял украинский президент, подавив политическую оппозицию. И здесь нельзя не отметить, что всё это очень напоминает те вещи, которые мы, к сожалению, наблюдаем у себя дома.

Я как раз хотел сказать, что всё это похоже на такую демократию, которая по душе им. С нами была Тулси Габбард — и это был, наверное, самый толковый разбор ситуации из всех, что доводилось слышать мне, и большое Вам спасибо, что всё нам разъяснили.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



Дата выхода в эфир 12 февраля 2022 года.