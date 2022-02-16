NBC: «вы нам не враги» — Байден напрямую обратился к гражданам России
ДЖО БАЙДЕН, президент США: Я обращаюсь к гражданам России: вы нам не враги. И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны против Украины, страны и народа, с которыми вас связывают такие тесные узы — семейные, исторические и культурные.
77 лет назад наши народы сражались бок о бок и приносили жертвы, чтобы положить конец самой страшной войне в истории. Вторая мировая война была войной по необходимости. Но если Россия нападёт на Украину, это будет война по выбору или война без повода и основания.
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