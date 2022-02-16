NBC: «вы нам не враги» — Байден напрямую обратился к гражданам России

Президент США выступил с новым заявлением по ситуации вокруг Украины. Джо Байден напомнил гражданам России о совместной борьбе во Второй мировой и выразил сомнения, что они стремятся к «кровавому разрушительному» конфликту с соседней страной, пишет NBC.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Я обращаюсь к гражданам России: вы нам не враги. И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны против Украины, страны и народа, с которыми вас связывают такие тесные узы — семейные, исторические и культурные.

77 лет назад наши народы сражались бок о бок и приносили жертвы, чтобы положить конец самой страшной войне в истории. Вторая мировая война была войной по необходимости. Но если Россия нападёт на Украину, это будет война по выбору или война без повода и основания.

Я говорю это не для того, чтобы спровоцировать, а чтобы донести правду. Потому что правда важна. Ответственность важна. Если в предстоящие дни и недели Россия вторгнется, то человеческие жертвы Украины будут огромными, но и стратегические потери России также будут огромными.

Если Россия нападёт на Украину, вас ждёт оглушительное международное осуждение. Мир не забудет, что Россия выбрала ненужную смерть и разрушение. Вторжение на Украину окажется раной, причинённой самим себе.

США, наши союзники и партнёры ответят решительно. Запад сегодня объединён и готов действовать. Наши союзники по НАТО и альянс как никогда едины и неприклоны. И источником нашей несокрушимой силы по-прежнему остаётся стойкость и всеобщая привлекательность наших общих демократических ценностей.

Потому что речь идёт не только о России и Украине. Речь идёт об отстаивании наших идеалов, будущего, которое мы хотим для нашего мира, свободы, права бессчётного количества стран выбирать собственную судьбу и права людей определять своё будущее, принципа, согласно которому страна не может менять границ своих соседей силой.

Таково наше видение, и, исходя из этого, я уверен: это видение, эта свобода восторжествует.

Дата выхода в эфир 16 февраля 2022 года.