Fox News: несостоявшееся вторжение сделало из Байдена посмешище

Американские политики, СМИ и спецслужбы в один голос твердили, что 16 февраля Россия нападёт на Украину, однако этого не произошло. Как отмечает Fox News, даже президент Украины Владимир Зеленский воспринял прогнозы насчёт «вторжения» как повод для шутки, а глава Белого дома Джо Байден оказался в очень неловком положении.

Что вам совершенно необходимо знать о России, чтобы ориентироваться в этом мире, так это то, что 16 февраля 2022 года Владимир Путин вторгнется на территорию нашего ближайшего в мире союзника — Украины. Так и запишите: «16 февраля 2022-го — начало вторжения на Украину». Вот дата. Об этом недвусмысленно заявлял Джо Байден, а также спецслужбы и пишущие под их диктовку новостные организации.



Вот как это формулирует Politico, цитирую: «Россия начнёт физическое нападение на Украину уже 16 февраля, подтверждают многочисленные официальные лица США». Физическое нападение! Но это будет не типичное физическое нападение, какому вы подвергались в нью-йоркском метро. Нет! По словам Politico, в данном случае физическому нападению «могут предшествовать массированные ракетные удары и кибератаки». Это ведь не просто бандиты, это русские!



Сообщения Politico подтвердила Daily Mail, вот заголовок: «Путин «решил вторгнуться на Украину в СРЕДУ». Британцам и американцам предписано немедленно покинуть страну».



В тот же самый день лондонская газета Mirror уведомила нас, что видела документы с планами Владимира Путина, а операция «Гаси украинскую демократию» уже началась. Цитирую: «Российское вторжению на Украину намечено на 3 часа утра завтра, с ракетами и танковой атакой».



Итак, 16 февраля 2022 года — определённо, тот день, когда на Украине должна была смолкнуть музыка. Все это знали! Но, как ни странно, никто не поставил в известность президента Украины — уж он-то, послушная марионетка Госдепартамента США, казалось бы, должен был слышать новость! Но нет, не слышал. И недоумевал по этому поводу.



Он заявил, цитирую: «Нам говорят, что 16 февраля станет днём нападения. Мы сделаем его Днём единства. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-жёлтые ленты и покажем всему миру наше единство». Это слова президента Зеленского.



Следует учесть, что Зеленский не просто марионетка администрации Байдена. На определённом этапе своей карьеры он был кем-то вроде второсортного комика. Так что он шутил. Это была шутка! Но для американских СМИ шуток не существует. Юмор уже несколько лет как запрещён. На самом деле сейчас вы с большей вероятностью услышите шутку в российском выпуске новостей, чем на американском телевидении. Если вдуматься, это просто поразительно. Времена изменились.



В любом случае, люди, читающие с телесуфлёра на наших телевизионных каналах, совсем не поняли эту шутку. И вот как они это освещали.



CNN: Экстренная новость на CNN!



ВЕДУЩАЯ CNN: Подробнее об экстренной новости с Украины. Президент Зеленский заявил, что Украина проинформирована о том, что эта среда, 16-е число, станет днём нападения.



ABC NEWS: Президент Украины Зеленский сегодня обратился к своей нации по поводу сообщений о том, что разведке стала известна конкретная дата нападения — среда.



MSNBC: Он сообщил им, что, согласно полученной им информации, датой нападения будет16 февраля.



MSNBC: Президент Зеленский говорит, что его правительству сообщили, что 16 февраля станет датой возможного нападения…



CNBC: Сегодня несдающиеся украинцы отмечают День единства. СМИ сообщали, а разведка предупреждала, что сегодня, 16 февраля, может начаться вторжение. Решать, конечно, Владимиру Путину. Будет ли Украина готова?



«Решать Владимиру Путину!» Они не поняли, что это была шутка. Так что мы оказались в очень чудном положении: восточные европейцы прочитали нам лекцию о юморе. Только вдумайтесь! Аппарат Зеленского опубликовал заявление, в котором объяснялось, что на самом деле он шутил. Так что некоторым новостным изданиям пришлось корректировать свои сообщения. Но было видно, что они досадуют на Зеленского. Цитирую: «Украинский лидер внёс неразбериху шуткой про вторжение», — фыркает New York Magazine.



Но вот что самое смешное. Вторжения не было! 16 февраля 2022 года было вчера! И ничего не случилось. Владимир Путин не вторгся на Украину.



Если Джо Байден и заметил отсутствие вторжения, признавать этого он не стал. Он не сказал об этом ни слова. И сегодня его снова показывали по телевидению, и он снова уверял нас, что грядёт вторжение.



ЖУРНАЛИСТ: Насколько велика угроза российского вторжения в данный момент?



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Очень велика. Очень велика. Потому что они не вывели даже части своих войск и ввели новые. Это во-первых. Во-вторых, у нас есть основания считать, что они готовят операцию под чужим флагом, чтобы получить предлог для вторжения. Все данные, которые у нас есть, указывают на то, что они готовы войти на территорию Украины, напасть на Украину.



ЖУРНАЛИСТ: Вы намерены позвонить Путину?



ДЖО БАЙДЕН: Я не звоню… У меня сейчас нет планов звонить Путину. Спасибо.



Итак, перед нами человек, который в буквальном смысле слова носит маску на улице, и он уверяет нас, что он в своём уме и достаточно осведомлён, чтобы знать, когда Путин собирается вторгнуться на Украину. Но, конечно же, он всё напутал.



Что же происходит? Наиболее очевидное объяснение… (Смех.) Наиболее очевидно! Старая развалина Джо Байден, которого ещё до старческого маразма многие в Вашингтоне считали тупицей, оказался одурачен Владимиром Путиным. Путин может быть злым, но уж точно не глуп. Если он хотел выставить Байдена на посмешище, создав у него иллюзию готовящегося вторжения на Украину, это сработало.



Дата выхода в эфир 17 февраля 2022 года.