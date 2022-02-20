Welt: возможность размещения российского ядерного оружия в Белоруссии создаёт угрозу для Запада

По заявлению Александра Лукашенко, его страна готова разместить у себя российские ядерные ракеты. Во времена украинского кризиса к подобным словам следует относиться серьёзно, пишет немецкая газета Die Welt. К тому же у Белоруссии сохранилась советская инфраструктура, необходимая для размещения российских ракет — потому что США перестали выделять финансовую помощь на её демонтаж из-за нарушений прав человека в стране.

«В случае необходимости мы будем использовать не только ядерное оружие, но и «сверхъядерное оружие» и перспективное оружие для защиты нашей территории», — заявил белорусскому информационному агентству «Белта» президент страны Александр Лукашенко. С точки зрения немецкой газеты Die Welt, было бы слишком просто отмахнуться от этих слов, как от обычного выпада со стороны белорусского «диктатора».

В более спокойные времена НАТО могло бы не обращать внимания на такую угрозу. Однако ситуация сейчас тревожная: на протяжении нескольких недель президент России Владимир Путин держит весь мир в напряжении: он собрал «армию вторжения» на границе с Украиной, а в соседней Белоруссии сейчас находятся более 30 тыс. российских военных, утверждает издание. До конца недели они проводят масштабные учения совместно с белорусской армией.

В конце января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже дал понять, насколько альянс обеспокоен российским присутствием в Белоруссии. «Россия занимается перемещением тысяч боевых войск, десятков самолётов, систем ПВО S-400 и многих других передовых мощностей», — заявил он. Сюда же следует добавить спецподразделения военной разведки ГРУ, способные переносить ядерный заряд ракеты «Искандер» и истребители Су-25СМ.

Как отмечает немецкая газета, Россия и Белоруссия формально являются членами одного и того же оборонного союза — Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Однако после обвинений в фальсификации президентских выборов летом 2020 года и жёсткого подавления массовых протестов Лукашенко стал всё больше зависеть от Путина, своего покровителя и защитника, утверждает Die Welt.

По версии издания, сейчас это выражается в передислокации российских войск. Это то, на что Лукашенко вряд ли согласился бы несколько лет назад, полагает автор статьи.

Это вызывает большую обеспокоенность, особенно в соседних странах — Литве и Польше. Эксперты по безопасности там уже рассматривают Белоруссию фактически как часть Западного военного округа России.

Это вызывает беспокойство ещё и потому, что в ходе миграционного кризиса, организованного правительством Лукашенко, с лета прошлого года на границе неоднократно происходили стычки между белорусскими и польскими военными. Что же может случиться, когда в деле неожиданно оказываются замешаны российские военные?

Как убеждает своих читателей Die Welt, мало того что Москва теперь может атаковать Украину своими подразделениями с севера и таким образом наступать непосредственно на Киев, Россия также продвинулась к границам стран НАТО — Польши и Литвы — с востока.

Это означает, что время предупреждения и реакции в случае нападения значительно сокращается, а стратегия НАТО — так называемое усиленное передовое присутствие многонациональных батальонов в Польше и странах Балтии — больше не работает как сдерживающий фактор в своей прежней форме. По информации Die Welt, ответственные за военное планирование в НАТО уже работают над тем, чтобы приспособиться к новой ситуации и адаптировать концепцию.

Кроме того, остаётся вопрос о ядерном оружии, пишет немецкая газета. Белоруссия не будет начинать собственную программу по созданию ядерного оружия. Лукашенко скорее нацелен на то, чтобы согласиться на размещение российского ядерного оружия в Белоруссии при определённых обстоятельствах. Согласно белорусской конституции, страна фактически является нейтральной. Это означает, что она не может обладать ядерным оружием, а также размещать на своей территории ядерное оружие иностранных государств. Но так было не всегда.

На момент самороспуска Советского Союза Белоруссия была одной из самых значительно милитаризованных советских республик. Почти десять процентов территории страны занимали военные базы, включая базы для мобильных межконтинентальных баллистических ракет «Тополь». В Белоруссии также размещалось неизвестное количество тактических ядерных боеголовок.

Намерение Белоруссии стать безъядерным государством было выражено ещё в 1990 году, когда страна объявила себя суверенной в составе федерации СССР. С американской помощью Белоруссия начала свою «денуклеаризацию» в начале 1990-х годов при тогдашнем президенте Станиславе Шушкевиче. На эти цели Вашингтон предоставил помощь в размере $76 млн. В Минске была принята военная доктрина, которая предусматривала нейтралитет и безъядерный статус.

Лукашенко всегда представлялся своему народу как борец против ядерного оружия, поэтому его положение сейчас тем более сложное — ведь его угрозы разместить российское ядерное оружие в Белоруссии идут вразрез с десятилетиями пропаганды, которую его режим вёл ранее, подчёркивает издание.

Несмотря на то что Минск до сих пор проводит политику денуклеаризации, в Белоруссии остаётся 81 бывшая база размещения ракетных комплексов «Тополь», причём они также могут быть использованы для новых российских пусковых площадок. В 1990-х годах они не были демонтированы, потому что США прекратили финансовую помощь на эти цели из-за нарушений прав человека.

А в конце февраля Лукашенко проводит референдум, на котором белорусы будут голосовать за новую конституцию. Она призвана не только укрепить его власть, но и убрать нейтралитет из текста основного закона страны — и тем самым проложить путь к ядерному оружию, заключает немецкая газета Die Welt.