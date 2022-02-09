WION: «единственная страна, которая может потрясти мир» — Северная Корея прокомментировала свои ракетные испытания
По всему миру ощущается рост напряжённости из-за недавней серии испытаний баллистических ракет, которую провела Северная Корея. Январь, в котором состоялось по меньшей мере семь пусков, стал рекордным месяцем по числу испытаний, осуществлённых вопреки международным санкциям. И теперь Северная Корея позиционирует себя как единственная страна, которая противостоит Соединённым Штатам, поскольку она «потрясла мир» своими ракетными пусками.
Пхеньян назвал военную провокацию «замечательным достижением», которое укрепило потенциал устрашения противников. В своём заявлении Министерство иностранных дел страны с гордостью отметило, что Северная Корея — одна из немногих стран, которые располагают ядерным оружием и передовыми ракетными системами.
В рамках серии испытаний был осуществлён запуск новой гиперзвуковой ракеты, способной маневрировать на очень высоких скоростях. Также в ходе испытаний впервые с 2017 года страна совершила запуск баллистической ракеты средней дальности Hwasong-12. Она способна нанести удар по американским территориям в Тихом океане. Более того, по оценкам дальность этой ракеты позволит ей доставить ядерные боеголовки к любой точке в Соединённых Штатах.
Также в своём заявлении Министерство иностранных дел Северной Кореи упомянуло ракету Hwasong-15. По словам ведомства, «многие страны напрасно тратят время, повинуясь США и слепо следуя их указам». Северная Корея же — «единственная страна, которая может потрясти мир, запустив ракету, которая способна достичь материковой территории США». Далее в своём заявлении МИД добавил: «В мире есть более 200 стран, но лишь у немногих из них есть водородные бомбы, межконтинентальные баллистические и гиперзвуковые ракеты».
США и Южная Корея опасаются, что запуск Hwasong-12 может быть шагом к полноценному возобновлению испытаний в рамках ракетной или ядерной программы Пхеньяна. Северная Корея не проводила испытаний ядерного оружия и не запускала межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) с 2017 года.
Один из аналитических центров в Вашингтоне сообщил, что ему удалось обнаружить военную базу в Северной Корее неподалёку от её границы с Китаем. И вероятно, объект этот предназначен для базирования МБР.
Переговоры с целью убедить Пхеньян отказаться от своего арсенала или ограничить его в обмен на ослабление санкций не продвигаются с 2019 года.
Дата выхода в эфир 09 февраля 2022 года.
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