Der Spiegel: похудевший, с женой и ракетами — Пхеньян начал новую кампанию по пиару Кима

Власти Северной Кореи запустили новую кампанию по пиару своего лидера Ким Чен Ына, сообщает Der Spiegel. Недавно он появился на публике со своей пропавшей женой, что развеяло слухи о ей смерти и даже казни. К тому же глава КНДР похудел, а в январе провёл целый ряд ракетных испытаний, в том числе и с использованием ракет, способных нести ядерную боеголовку, рассказывает немецкое издание.
Её не видели пять месяцев. Теперь же жена диктатора Ким Чен Ына неожиданно появилась на публике. После слухов о возможной смерти и даже казни жены Кима, диктатор и Ли Соль Чжу показали себя государственным СМИ на театральном представлении в Пхеньяне.
Похоже, сейчас правительство в Северной Корее проводит новую пиар-кампанию. К примеру, очень странный пропагандистский фильм показывает Кима в привычно помпезном виде, а также сообщает о том, что он похудел. Слухи о состоянии его здоровья возникали постоянно, но теперь этому наступит конец. В пропагандистском видео говорят, что в последнее время лидер яростно сражался за свой народ, поэтому и похудел так сильно.
В то время как пропагандистская машина продолжает подогревать культ личности диктатора в стране, за её пределами он вызывает беспокойство из-за новых испытаний ракет. В январе Северная Корея испытала уже семь ракет, но последний запуск в воскресенье был необычным. Впервые с 2017 года режим запустил летающий объект, способный нести ядерную боеголовку.
Несмотря на это, люди в Северной Корее празднуют начало лунного года и возлагают цветы к статуям основателя государства Ким Ир Сена и бывшего диктатора Ким Чен Ира. Всё это транслирует государственное телевидение. Удивительно то, что люди носят маски, ведь до сих пор официально в изолированной от другого мира стране не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19.
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