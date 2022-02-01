Обозреватель WSJ советует Байдену расширить ядерный потенциал США, «пока не стало слишком поздно»

В этом году исполняется 100 лет со дня завершения Вашингтонской конференции, на которой собрались великие военно-морские державы того времени — США, Великобритания, Япония, Франция и Италия — для переговоров об ограничении вооружений, пишет в своей статье для The Wall Street Journal старший аналитик Национального института общественной политики Мэттью Костлоу.



Тогда главы государств надеялись на то, что ограничение вооружений уменьшит риск второго глобального пожара. Однако мрачная историческая ирония состоит в том, что договорённости о контроле над морскими вооружениями 1920-х годов, которые должны были принести мир, запрещали или ограничивали производство кораблей, которые во времена Второй мировой войны оказались более всего необходимы Америке и её союзникам для защиты их территории.



Подобно странам-союзникам по Второй мировой, которые в межвоенные годы сделали перерыв в модернизации своих военно-морских флотов, ядерные державы после окончания холодной войны в значительной степени сократили свои арсеналы.



Между тем Китай и Россия приступили к быстрому наращиванию своих ядерных сил, а США и Великобритания только сейчас осознали эту опасность.



Пентагон прогнозирует, что к 2030 году Китай в четыре раза увеличит свой ядерный арсенал — до тысячи боеголовок. Ядерный арсенал России, по данным Разведывательного управления Министерства обороны США, «значительно вырастет» в течение этого десятилетия за счёт роста нестратегических ядерных вооружений.



Вашингтон и Лондон же, напротив, планируют в течение следующих двух десятилетий провести лишь постепенную замену своих систем доставки ядерных зарядов. Противники Америки совместными усилиями повернули вспять многолетнюю всемирную тенденцию к ядерному разоружению, однако ядерные планы США пока остаются неизменными.



В то время как Вашингтон обсуждает, заменить ли ему межконтинентальные баллистические ракеты 50-летней давности, Москва и Пекин расширяют свои ядерные арсеналы темпами, невиданными со времён холодной войны, указывает автор.



Администрация Байдена находится сейчас под сильным давлением со стороны крайне левого крыла Демократической партии, которое пытается добиться «прогресса» за счёт сокращений ядерного арсенала США.



«Вместо этого администрации Байдена следует рассмотреть вопрос о расширении арсенала и более широком изменении своего подхода к сдерживанию», — считает автор.



По мнению Костлоу, Соединённым Штатам следует усилить свои военно-морские преимущества за счёт закупки дополнительных атомных подводных лодок, дальнейшей разработки ядерных крылатых ракет морского базирования, а также за счёт замены четырёх ракетных подводных лодок, которые вскоре будут выведены из эксплуатации.



Чтобы укрепить доверие к своему ядерному сдерживанию, Вашингтону, как полагает обозреватель The Wall Street Journal, также следует разработать систему противоракетной обороны для защиты от ограниченных ударов Китая и России по американской земле, особенно тех, которые предназначены для того, чтобы нанести ущерб американскому потенциалу проецирования силы, необходимому для защиты союзников.



Изменения американского арсенала будут бесполезны, если Пекин и Москва решат, что они могут легко шокировать Вашингтон, заставив его подчиниться ударами по территории США.



Джо Байден во время своей работы в сенате помог заключить множество договоров о контроле над ядерными вооружениями, напоминает автор.



«Это может противоречить его политическим инстинктам, но теперь обязанность президента — наметить путь ядерной экспансии США и создать вооружения — наступательные и оборонительные, — необходимые для сдерживания Китая и России, пока не стало слишком поздно», — подытоживает свою статью Мэттью Костлоу.