CNBC: Россия с ведома США предложила Ирану временную ядерную сделку

В рамках усилий по возрождению ядерной сделки с Ираном Россия с ведома США предложила Тегерану возможное временное соглашение, предусматривающее смягчение санкций в обмен на серьёзные ограничения ядерной программы, пишет CNBC со ссылкой на свои источники. Вместе с тем Иран это предложение не принял, указав на то, что его не интересуют промежуточные договоры.

В рамках попыток возродить международную ядерную сделку с Ираном Россия в последнее время обсуждала с ним возможное временное соглашение, согласно которому Тегеран смог бы воспользоваться смягчением санкций, обязавшись взамен несколько ограничить свою ядерную программу, пишет CNBC со ссылкой на ряд высокопоставленных американских чиновников и законодателей.

По словам источников, США в курсе предложений, которые Россия предоставила Ирану в то время, как администрацию Байдена всё больше беспокоят перспективы возвращения всех сторон к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Ранее при Трампе в 2018 году США вышли из сделки, и теперь Иран, судя по всему, максимально близок к созданию ядерного оружия.

При этом хотя чиновники и лица, знакомые с ситуацией, отмечают, что США знали о переговорах России с Ираном по временной сделке, администрация Байдена предпочла дистанцироваться от усилий Москвы в этом направлении.

Более того, на данный момент, по словам источников, Иран российское предложение не принял. Постоянное представительство Ирана при ООН заявило по этому поводу, что Тегерану не нужна промежуточная сделка, отказавшись также комментировать суть инициативы Москвы.

В то же время если бы стороны всё же договорились по российскому предложению, правительства США и других стран, скорее всего, расценили бы это как первый шаг к возвращению к изначальному соглашению 2015 года, а не как подписание новой сделки.

Вместе с тем один высокопоставленный чиновник администрации Байдена сообщил, что временное соглашение «всерьёз не рассматривается».

«Хотя мы не можем комментировать какие-либо переговоры, которые могли вестись между Россией и Ираном, на данном этапе мы уверены, что подобное временное соглашение всерьёз не рассматривается», — отметил он, добавив, что в рамках переговоров для США важен именно прогресс Ирана в ядерной сфере, а не то, сколько длится диалог.

В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию использовать своё влияние на Иран. «Если соглашение не будет достигнуто в ближайшие несколько недель, то прогресс Ирана в ядерной сфере сделает невозможным возвращение к СВПД, но пока ещё есть окно возможностей, пусть и небольшое», — заявил он.

По словам одного источника канала, в рамках одного чернового варианта временного соглашения Москва предложила Ирану прекратить обогащение урана до уровня 60% и избавиться от накопленных запасов, экспортировав их, по всей видимости, в Россию, а также пойти на ряд других ограничений. В обмен иранское правительство получило бы доступ к своим счетам в иностранных банках, где лежат многомиллиардные суммы от продажи нефти, которые, однако, на данный момент заморожены.

При этом, как отмечают чиновники, знакомые с ситуацией, Россия и Иран обсуждали эту тему в кулуарах во время переговоров в Вене между Тегераном и другими мировыми державами, цель которых состоит в возвращении к сделке 2015 года.

Переговоры в Вене значительно осложнились из-за нежелания Ирана вести прямой диалог с чиновниками США. Последним же приходится общаться со своими иранскими коллегами через европейских дипломатов, что, по словам администрации Байдена, ведёт к затягиванию переговоров.