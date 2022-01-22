Times: переговоры о «ядерной сделке» с Ираном на грани срыва, предупредили западные дипломаты

Западные чиновники, участвующие в переговорах о восстановлении «ядерной сделки» с Ираном, сообщают, что дипломатический процесс развивается слишком медленно — и, возможно, скоро будет сорван, пишет The Times. По информации издания, дипломаты считают, что всему виной крайне быстрые темпы развития ядерной программы Ирана.

Высокопоставленные западные дипломаты предупредили, что переговоры, направленные на восстановление «ядерной сделки» с Ираном, оказались на грани срыва из-за того, что ядерная программа Тегерана развивается быстрее, чем стороны движутся к заключению договорённостей, сообщает британская The Times.

По информации издания, в четверг министр иностранных дел Франции Жан-Ив Лё Дриан по итогам очередного раунда переговоров сообщил, что дипломатический процесс «в смертельной опасности». «Кое-какие медленные и скромные подвижки в частных вопросах есть, но на фоне столь быстрого развития иранской ядерной программы в настолько медленном темпе переговоры продолжаться не могут», — приводит газета слова чиновника.

В свою очередь, глава Госдепа США Энтони Блинкен признал, что западные страны могут в скором времени выйти из переговоров. «Для нас и в самом деле наступил момент истины, — заявил он. — Проблема стоит очень остро, и речь уже идёт о считанных неделях, в течение которых нам придётся определить, будем мы возвращаться к взаимному соблюдению условий сделки или же нет».

Несмотря на то, что президент США Джо Байден подчёркивал на этой неделе, что переговоры продолжаются и опускать руки пока рано, европейские дипломаты вот уже несколько месяцев говорят о том, что перспектив договориться с Тегераном в ближайшее время не наблюдается, отмечает обозреватель The Times.

Как напоминает журналист, Байден обещал вернуться к соблюдению «ядерной сделки», из которой в одностороннем порядке вышел в 2018 году его предшественник Дональд Трамп, но потребовал от Ирана предоставить гарантии того, что впоследствии он начнёт обсуждать с Западом и другие вопросы, включая политику Тегерана на Ближнем Востоке. Власти Ирана такие гарантии предоставить отказались и продолжили повышать уровень обогащения урана — в прошлом году страна впервые произвела партию урана с содержанием изотопа 235U 60%, тогда как для производства ядерного оружия необходимо довести его долю до 90%.

При этом Тегеран сам стал требовать от США пойти на дополнительные уступки — в частности, иранские власти настаивают на том, чтобы Вашингтон в письменном виде гарантировал, что американская сторона больше никогда не откажется от «ядерной сделки» и не вернёт санкции, говорится в материале The Times. По информации газеты, Байден уже заявил, что президенты США не могут брать на себя обязательства, которые придётся исполнять их преемникам на посту. Как отмечает обозреватель The Times, этот вопрос имеет особое значение, поскольку Дональд Трамп может вновь баллотироваться в президенты в 2024-м — и даже если он не станет этого делать, подавляющее большинство других потенциальных кандидатов от Республиканской партии также занимают по Ирану жёсткую позицию.

Между тем, Россия, которая в прошлом году выражала «раздражение» в связи с поведением Ирана, в последнее время вновь стала поддерживать Тегеран, а в среду президент Ирана Ибрахим Раиси встретился в Москве с Владимиром Путиным, пишет The Times. Китай, который также принимает участие в переговорах, пока играет менее заметную роль, но в четверг страна впервые с момента инаугурации Байдена официально сообщила о закупке иранской нефти, обозначив тем самым, что не собирается соблюдать американские санкции, сообщает издание.