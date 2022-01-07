NI: Иран с атомной бомбой — неприятная перспектива, но есть вещи и пострашнее

Задача не дать Тегерану обзавестись ядерным оружием с годами превратилась в своеобразный «святой Грааль» американской внешней политики. Однако лидерам США следует помнить, что преследовать эту цель следует осторожно и только дипломатическими средствами, полагает внештатный обозреватель The National Interest и бывший аналитик ЦРУ Пол Пиллар. Получение Ираном бомбы — далеко не такая страшная перспектива, какой её малюют «ястребы», а очередная война на Ближнем Востоке с участием Америки будет гораздо более серьёзной опасностью для Вашингтона.

Пока в Вене идут возобновлённые переговоры о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — или так называемой ядерной сделки с Ираном, — у Америки есть все поводы надеяться на то, что они окажутся успешными, пишет внештатный обозреватель The National Interest и бывший аналитик ЦРУ Пол Пиллар. Как подчёркивает Пиллар, последние шесть лет чётко показали, какой вариант — с СВПД или без него — будет более предпочтительным для Вашингтона: на протяжении трёх лет, пока соглашение было в силе, Тегеран соблюдал все взятые на себя ограничения и все пути к получению ядерного оружия для него были закрыты — а вот после отказа президента США Дональда Трампа от СВПД иранские власти за те же три года значительно приблизились к созданию такого оружия, ускорив обогащение урана. В итоге курс Трампа на «максимальное давление» в отношении Ирана показал свою полную несостоятельность — тем более, что его внезапный отказ от «ядерной сделки» стал одним из факторов, повлиявших на приход к власти в Тегеране ещё более неуступчивого режима, отмечает автор.

На данный момент и у иранского, и у американского руководства имеются стимулы к тому, чтобы договориться (для Ирана таким стимулом, в частности, выступает перспектива ослабления санкций, которые нанесли ощутимый вред экономике страны), однако из-за того, что динамика американо-иранских отношений в последнее время складывалась не лучшим образом, добиться каких-то договорённостей никак не удавалось, напоминает Пиллар. По мнению эксперта, администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена упустила шанс заключить сделку из-за того, что слишком поздно определилась с переговорной позицией, а затем попытались внести в повестку вопросы, не касающиеся ядерной программы Ирана. В результате правительство нынешнего иранского президента-«ястреба» Ибрахима Раиси получило ещё один повод не доверять США — не говоря уже о том, что сам Раиси, по всей видимости, желает из принципа пойти другим путём, чем его предшественник Хасан Рухани (руководствуясь таким образом во многом теми же мотивами, что и когда-то Дональд Трамп, желавший порвать с наследием Обамы), рассуждает эксперт. Мифы о том, что «ядерную сделку» можно перезаключить на более выгодных условиях, которые, будто «инфекция», поразили дискурс о переговорах в США, вполне могут «заразить» и мышление иранских руководителей, предостерегает он.

Но что же будет, если переговоры в Вене провалятся? Как полагает Пиллар, дискуссия вокруг иранской ядерной программы в США развивалась в несколько «обманчивом ключе» (в том числе и потому, что она идёт уже больше десятилетия) — и в конечном счёте необходимость помешать Ирану получить оружие массового поражения стала своего рода «святым Граалем», имеющим приоритет над любыми другими интересами Вашингтона на Ближнем Востоке, а многие участники этих прений, по всей видимости, считают, что получение Тегераном ядерной бомбы является худшим, что вообще может случиться в регионе. А это отнюдь не так, констатирует аналитик.

«Не будем забывать, что безотлагательным вопросом, заставившим администрацию Обамы вступить в переговоры, конечным итогом которых и стал СВПД, стало скорее не какое-нибудь возможное бедствие из-за появления иранской бомбы, а тот факт, что правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху угрожало из-за неё начать войну, — поясняет Пиллар. — Позже, когда упрямые противники СВПД, пытаясь отыскать аргументы в свою пользу на фоне успешного перекрытия соглашением дороги к ядерному оружию для Ирана, стали обвинять команду Обамы в том, что она истово и узколобо сосредоточилась на заключении «ядерной сделки», проигнорировав прочие проблемы, включая «злодейское» поведение Тегерана в регионе, они постарались этот факт об Израиле скрыть. Как уже было сказано, действия Ирана, которые наградили ярлыком «злодейские», стали более жёсткими не после того, как был заключён СВПД, а после того, как от него отказался Трамп. А что до истовости — никто не твердил об угрозе иранской бомбы истовее, чем Нетаньяху».

По мысли автора, перспективы хуже, чем получение Ираном ядерного оружия, всё же есть — например, новая война на Ближнем Востоке, в особенности такая, в которую будут вовлечены США и которая будет иметь поводом предотвращение создания Тегераном собственной бомбы. Развязывание такой войны станет актом агрессии, противоречащим международному законодательству и обязательствам Вашингтона в рамках Устава ООН; в таком конфликте погибнет множество ни в чём не повинных людей; Иран нанесёт ответный удар всеми имеющимися у него средствами, что будет выражаться в том числе и в непосредственных ударах по военнослужащим США в Ираке и по Израилю; многообещающие шаги к снижению напряжённости в регионе в последнее время будут сведены на нет; а ненависть по отношению к США в связи с их ролью в этой агрессии станет расти со всеми вытекающими последствиями — в том числе в виде терактов против американцев, перечисляет аналитик.

При этом, по мнению Пиллара, своей якобы главной цели в виде предотвращения появления у Ирана ядерного оружия такая военная операция в любом случае не достигнет. Дело здесь не в чисто технических аспектах (иранская ядерная инфраструктура рассредоточена по стране и хороша укреплена, а уничтожить познания научных и военных специалистов Ирана и вовсе невозможно), но и в вопросе «стимула» — ведь ничто не побудит Иран создать себе механизм сдерживания против возможного нападения, чем это самое нападение, отмечает эксперт. За примером возможного ответа Тегерана на военный удар по его ядерной инфраструктуре далеко ходить не нужно: в 1981 году Израиль уже уничтожил иракский ядерный реактор, после чего Ирак резко форсировал свою ядерную программу и подобрался к созданию оружия гораздо ближе, чем было до этого авиаудара, пишет автор. А к тому же, если у Ирана всё же появится собственная бомба, он отнюдь не станет первой страной в регионе с ядерным арсеналом — ведь, по общему признанию, собственными ядерными силами уже много лет располагает и «кое-какая другая региональная держава»; но в таком случае Иран окажется с этой страной в состоянии взаимного сдерживания, причём это сдерживание будет в первую очередь действовать в отношении Тегерана, поскольку Израиль — а речь именно о нём — значительно превосходит Иран во всех неядерных средствах, убеждён эксперт.

Те, кто уже много лет бьёт тревогу по поводу иранской бомбы, как правило, не утверждают, что Тегеран нанесёт ядерный удар как только сможет это сделать, выдвигая, как правило, другой аргумент — о том, что Иран, получив ядерное оружие, станет гораздо наглее вести себя в региональных делах, продолжает Пиллар. При этом конкретной логики, объясняющей, почему, «имея в подвале страшное оружие, любой может сразу набраться храбрости на другие вещи», эти люди не приводят — а всё потому, что этой логики просто нет, иронизирует аналитик. Как поясняет эксперт, в рамках этого аргумента просто предполагается, что Иран очень хочет сделать что-то эдакое и не делает этого лишь потому, что боится ответного удара; при этом это что-то настолько важно для Тегерана, что иранцы готовы обзавестись ради этого ядерным оружием и пригрозить его применить в случае угрозы ответа — несмотря на то, что вывод конфликта на ядерный уровень станет для Ирана самоубийством. Ситуации, которая соответствовала бы такому описанию, просто невозможно представить, уверен он.

По мнению автора, помешать Ирану разработать ядерное оружие — это достойная цель (хотя бы потому, что распространение оружие массового поражения необходимо пресекать), а делать это дипломатическими средствами — достойно вдвойне, ведь Иран раньше с радостью пошёл на отказ от многих аспектов ядерной программы ради ослабления санкций, которые, к слову, не приносили никакой выгоды для США. Между тем эту цель нужно преследовать, держа в памяти два обстоятельства: во-первых, создание ядерного оружия не является для Ирана самоцелью, а во-вторых, ни одна внешнеполитическая цель не может быть настолько важной, что будет затмевать собой все остальные интересы Америки, предупреждает аналитик. «Мир без ядерного оружия в руках Ирана был бы лучше — но есть и другие вещи, которые бы сделали и миру, в том числе США, значительно хуже, включая новую войну», — подытоживает Пиллар.