NYT: демонстрация укрепления связей — Путин провёл переговоры с президентом Ирана

В Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина с иранским коллегой Ибрахимом Раиси, которые, по словам экспертов, были ориентированы не на внутреннюю аудиторию, а на Запад, пишет The New York Times. В ходе переговоров лидеры обсудили экономическое развитие, переговоры по ядерной сделке и санкции.

В среду президент Ирана Ибрахим Раиси начал двухдневный визит в Москву, который был призван продемонстрировать укрепление связей между двумя странами с зачастую расходящимися интересами и историей напряжённых отношений, однако «имеющими одного противника — Соединённые Штаты», сообщает The New York Times.

В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным Раиси напомнил, что Иран «противостоит Америке в течение более чем 40 лет». И теперь, по мере погружения Москвы в собственную конфронтацию с Вашингтоном, Тегеран предлагает «создать синергию в нашем взаимодействии» для противостояния с Западом.

Если Раиси этим визитом пытался продемонстрировать укрепление связей с Россией, то для Путина, втянутого в спор с США о сферах влияния, который грозит обернуться жёсткими санкциями в случае вторжения на Украину, это был шанс показать, что у России есть друзья, к которым она может обратиться в своём противостоянии Западу. В соответствии с этим посланием, в четверг Раиси выступит с речью на пленарном заседании Госдумы, что издание называет «редкой честью» для посещающего Россию иностранного лидера.

Иран, экономика которого уже страдает от американских санкций, продолжает участвовать в переговорах с западными странами по возобновлению ядерной сделки 2015 года. Однако, несмотря на это, Раиси выразил «молчаливую поддержку» Путину относительно Украины, не затронув эту тему в публичной части встречи.

Однако публично стороны не подписали никаких соглашений, и степень готовности России продать Ирану больше современного российского оружия, чего давно добиваются в Тегеране, «осталась неясной». Впрочем, наряду с предстоящими военно-морскими учениями с участием военных кораблей из России, Ирана и Китая, Москва, похоже, также намерена дать понять, что продолжает развивать новые связи, которые могут послужить противовесом Западу.

«На международной арене мы сотрудничаем очень плотно», — отметил Путин, указав на кризисы в Сирии и Афганистане, а также пообещав приблизить Иран к Евразийскому экономическому союзу.

После встречи в Кремле министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан на своей страничке в Twitter подчеркнул, что президенты согласовали «рамки долгосрочного соглашения», регулирующего расширение экономического и военного сотрудничества.

«Отношения Тегерана и России вступили на новый, стремительный и динамичный путь. На этом новом этапе отношений начнётся прекрасное сотрудничество», — заявил Абдоллахиан.

В ходе встречи Раиси отметил, что «передал» Путину документ, который определяет перспективу отношений на 20 лет вперёд. По данным издания, соглашение предусматривает передачу технологий из России, закупку Ираном российской военной техники и российские инвестиции в энергетическую инфраструктуру страны. В Тегеране отметили, что соглашение создано по образцу сделки в области экономики и безопасности с Китаем, подписанной Ираном в сентябре. В соответствии с этим соглашением, Китай инвестирует почти $400 млрд в целый ряд проектов в Иране в обмен на скидку на нефть в течение двух десятилетий.

Самым острым вопросом, стоящим перед Москвой и Тегераном, издание называет будущее иранской ядерной программы, переговоры по которой продолжаются в Вене при «конструктивной роли России». Впрочем, несмотря на то, что Иран под давлением России согласился вести обсуждение на основе предыдущих переговоров, но без принятия всех сделанных предыдущим правительством уступок, переговоры буксуют. В ходе встречи в Кремле Путин отметил, что ему «очень важно услышать позицию» Раиси по поводу переговоров в Вене.

Как полагает The New York Times, в отношения Москвы и Тегерана остаётся множество разногласий. В частности, в отличие от экономики Ирана, экономика России тесно интегрирована с Западом. Кроме того, Путин стремится к укреплению связей с Израилем, который иранские лидеры считают своим врагом. Однако по мере обострения конфликта России с Западом в Москве всё чаще готовы «смотреть сквозь пальцы» на эти разногласия.

По мнению эксперта Российского совета по международным делам Григория Лукьянова, в последние годы российские чиновники всё больше склоняются к более жёсткой антизападной позиции некоторых иранских коллег, а Раиси, ставший президентом в августе, высказался в пользу более тесных связей с Россией, несмотря на скептицизм иранской общественности.

«Этот визит ориентирован не столько на внутреннюю аудиторию в обеих странах, сколько прежде всего на Запад. Сейчас в российском руководстве стало больше сторонников принятия радикального курса Ирана, который раньше считался в России неприемлемым», — прокомментировал визит Лукьянов.