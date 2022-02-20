Немецкий политик: посол Украины в ФРГ «перешёл границы», потребовав от канцлера ультиматум Путину

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник «перешёл границы», когда потребовал от немецкого канцлера выдвинуть ультиматум Владимиру Путину, заявил немецкий политик Рольф Мютцених в своём интервью для WAZ. Мютцених также подчеркнул, что конфликт вокруг Украины может быть решён только дипломатическим, а не военным путём.

На границе с Украиной по-прежнему находится много войск: вместе с тем доверия между сторонами слишком мало, заявил председатель фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung. В связи с этим политик отметил, что контакты лидеров США, Великобритании, Франции и Германии с Владимиром Путиным являются хорошим знаком и поводом для надежды на то, что у дипломатии ещё есть шанс.

Мютцених подчеркнул, что любая страна имеет право свободного выбора в вопросе вступления в НАТО, однако вопрос вступления Украины в альянс на данный момент не находится на повестке дня.

Кроме того, Мютцених подверг критике посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, назвав его выступления непродуктивными. «Требуя от канцлера ФРГ выдвинуть ультиматум российскому президенту, он перешёл границы», — приводит издание слова Мютцениха. При этом политик подчеркнул, что Германия выступает за суверенитет и безопасность Украины и предпринимает все усилия для того, чтобы найти дипломатическое решение в рамках нормандского формата и Минских соглашений.

Также Мютцених отметил, что необходимо, в первую очередь, говорить о дипломатических способах решения проблем, а не о наращивании сил НАТО на восточном фланге. Политик подчеркнул, что конфликт можно решить только дипломатическим, а не военным путём.