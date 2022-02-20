Das Erste: Кличко потребовал от Запада военной помощи

02:05
Бойкова — о четвёртом месте на Играх: нас ждёт счастливая дорога в спорте
Россиянка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, высказалась о четвёртом месте в соревнованиях спортивных пар по фигурному катанию на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
02:02
Генсек НАТО Столтенберг заявил о готовности выслушать обеспокоенности России
НАТО выражает готовность выслушать обеспокоенности России, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
01:47
Брызгалов — об организации Олимпиады в Пекине: какой-то кошмар
Бывший вратарь сборной России по хоккею Илья Брызгалов раскритиковал организацию зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.
01:45
В ЕС осудили обстрелы гражданских объектов на востоке Украины
Евросоюз осуждает обстрелы гражданских объектов на востоке Украины, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
01:33
Семак: поля на базе «Зенита» в непригодном состоянии, готовимся к «Бетису» в Испании
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о ходе подготовки к ответному матчу с «Бетисом» в Лиге Европы УЕФА.
01:32
Елисейский дворец: Макрон прилагает последние усилия по недопущению конфликта на Украине
Французский президент Эммануэль Макрон прилагает последние усилия для избежания крупного конфликта на Украине, заявил представитель Елисейского дворца.
01:19
Звуки взрывов на окраинах Донецка не прекращаются в течение получаса
Звуки взрывов доносятся с окраин Донецка Донецкой самопровозгалшённой республики уже в течение получаса.
01:17
Кудерметова и Мертенс выиграли теннисный турнир в Дубае в парном разряде
Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элиза Мертенс стали победительницами турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде в Дубае (ОАЭ).
01:03
В ДНР заявили об обстрелах со стороны ВСУ по шести направлениям
Украинские военные обстреляли территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики по шести направлениям, сообщает представительство ДНР в совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
01:01
ПСЖ уступил в гостях «Нанту» в матче чемпионата Франции по футболу
«Нант» на своём поле переиграл «Пари Сен-Жермен» в матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу.
00:52
«Реал» разгромил «Алавес» в матче Примеры
«Реал» на своём поле обыграл с крупным счётом «Алавес» в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу.
00:48
Зеленский провёл совещание с силовиками в аэропорту Борисполь
Президент Украины Владимир Зеленский после возвращения с Мюнхенской конференции по безопасности провёл совещание с руководством силовых ведомств в аэропорту Борисполь.
00:44
«Милан» сыграл вничью с «Салернитаной» в матче Серии А
«Милан» и «Салернитана» не смогли выявить победителя в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.
00:37
С окраин Донецка доносятся звуки взрывов
С окраин Донецка самопровозглашённой Донецкой народной республики доносятся звуки взрывов, сообщает РИА Новости.
00:31
Плющев оценил шансы сборной России в финале Игр-2022 с командой Финляндии
Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил шансы россиян в финальном матче против финнов на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
00:20
Вертолёт потерпел крушение в американском штате Флорида
Вертолёт упал в воду недалеко от пляжа в американском Майами-Бич, штат Флорида, сообщает местная полиция.
00:05
Зеленский обсудил с Макроном ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном ситуацию в Донбассе.
00:04
Передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Баффало» в матче НХЛ
«Колорадо Эвеланш» на выезде нанёс поражение «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
23:56
В Москве продлили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра
В Москве продлили до 20 февраля «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.
23:48
«Ференцварош» Черчесова сыграл вничью с МТК в чемпионате Венгрии
«Ференцварош» и МТК не смогли выявить победителя в матче 21-го тура чемпионата Венгрии по футболу.
23:41
Премьер Британии Джонсон и канцлер ФРГ Шольц обсудили ситуацию вокруг Украины
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц договорились удвоить усилия по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины. Об этом сообщили в пресс-службе британского премьера.
23:31
«Спартак» обыграл в товарищеском матче «Шахтёр» из Караганды
Московский «Спартак» нанёс поражение в товарищеском матче на сборах в Турции «Шахтёру» из Караганды.
23:25
На Украину прибыл самолёт с военной помощью из Канады
Украина получила военную помощь от Канады — винтовки, автоматы с оптическими прицелами и снаряжение. Об этом сообщил глава украинского Минобороны Алексей Резников.
23:21
Золото Большунова в марафоне, серебро и бронза в фигурном катании: итоги 19 февраля
Лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в марафоне, фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли серебряные награды в соревнованиях спортивных пар, Анастасия Мишина и Александр Галлямов — бронзу. Об этих и других новостях — в вечерней подборке RT.
23:08
Пункты пропуска в Ростовской области на границе с Украиной работают в штатном режиме
Пункты пропуска на границе с Украиной в Ростовской области работают в штатном режиме, в том числе и на въезд, и на выезд. Об этом сообщили в региональном пограничном управлении ФСБ России.
23:01
Крянин: российские лыжницы поборются за первые четыре места в марафоне
Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин оценил шансы россиянок в женском марафоне на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
22:51
В МЧС России сообщили, что эвакуация беженцев из Донбасса будет вестись круглосуточно
Эвакуация беженцев из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик будет вестись круглосуточно. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
22:44
Рублёв и Оже-Альяссим сыграют в финале теннисного турнира в Марселе
Россиянин Роман Сафиуллин потерпел поражение от Феликса Оже-Альяссима из Канады в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Марселе.
22:38
Зась: ОДКБ могла бы направить в Донбасс миротворцев при согласии Украины и мандате ООН
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) могла бы направить миротворцев в Донбасс при согласии Киева и соответствующем мандате Совета Безопасности ООН. Об этом заявил генсек организации Станислав Зась.
22:30
Гол Кейна в компенсированное время принёс победу «Тоттенхэму» над «Манчестер Сити»
«Тоттенхэм» в гостях переиграл «Манчестер Сити» в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.
22:25
Бастрыкин поручил СК процессуально зафиксировать преступные действия ВСУ в Донбассе
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил принять исчерпывающие меры по установлению и процессуальной фиксации преступных действий ВСУ в Донбассе.
22:18
Блинкен назвал неверными заявления о геноциде в Донбассе
Заявления российской стороны о геноциде на территории Донбасса абсолютно неверны и оскорбительны, так как «этого там не происходит». Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен.
22:10
Кожевников уверен, что Финляндия будет играть на контратаках в матче с Россией
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что сборная России по хоккею может переиграть в финальном матче команду Финляндии на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
22:09
Поезд с беженцами из Донбасса выехал из Ростова в Воронежскую область
Первый поезд с беженцами из самопровозглашённых ДНР и ЛНР уже отправился в Воронежскую область. Об этом сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.
22:05
Кожевников: российским хоккеистам должно повезти в матче с финнами
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что сборная России по хоккею способна одержать победу в финальном матче с командой Финляндии на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
22:04
В Подмосковье стартовал фестиваль единоборств «Кубок Равноапостольного Николая Японского»
В подмосковном городе Пушкино стартовало одно из крупнейших событий в мире боевых искусств и спортивных единоборств — международный фестиваль «Кубок Равноапостольного Николая Японского». Он пройдёт с 19 по 27 февраля 2022 года.
21:54
Зеленский не исключил пересмотра отказа Украины от ядерного оружия
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о намерении инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума.
21:46
Тарасова: российские пары показали прекрасные прокаты на Играх-2022 в Пекине
Заслуженный тренер Татьяна Тарасова оценила выступление российских фигуристов в соревнованиях спортивных пар на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
21:40
Глава МВД Украины Монастырский попал под обстрел в Донбассе
Глава МВД Украины Денис Монастырский во время визита в зону проведения операции объединённых сил (ООС) в Донбассе попал под обстрел. Об этом заявил советник министра Антон Геращенко.
21:32
Абдуллаев победил в бою за звание претендента на титул WBC
Российский боксёр Заур Абдуллаев одержал победу над экс-чемпионом мира в трёх весовых категориях Хорхе Линаресом за титул чемпиона мира WBC в лёгком весе.
21:26
Блинкен проведёт переговоры с Лавровым 24 февраля
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым в четверг, 24 февраля.
21:23
Кудерметова уступила Остапенко в финале теннисного турнира в Дубае
Россиянка Вероника Кудерметова потерпела поражение от Елены Остапенко в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.
21:12
Врио главы МЧС Чуприян: беженцы из Донбасса начали получать выплаты по 10 тысяч рублей
Беженцам из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик начали выдавать выплаты в размере 10 тыс. рублей. Об этом сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.
21:10
В 16-й день Олимпиады в Пекине будет разыграно пять комплектов медалей
В воскресенье, 20 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно пять комплектов наград.
21:00
В Госдуме осудили заявление Зеленского о попадании двух снарядов на территорию России
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT заявление Зеленского о том, что сообщения о взрывах снарядов в Ростовской области на границе с Украиной являются ложью и провокацией.
21:00
Глава МИД Ирана заявил о двойной игре Запада на переговорах по ядерной сделке
Иранская сторона имеет дело с двойной игрой западных стран в ходе переговорного процесса по восстановлению ядерной сделки в Вене. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.
20:55
Кожевников: проблема в том, что мы помним Гусева как спасителя сборной России на ОИ-2018
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил форму форварда сборной России по хоккею Никиты Гусева перед финальным матчем с командой Финляндии на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
20:50
Кожевников ожидал победы сборной России по хоккею над Швецией на Играх-2022
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о победе сборной России над командой Швеции в полуфинале хоккейного турнира на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
20:46
Россия направит Германии материалы о массовых захоронениях в Донбассе после слов Шольца
МИД России после заявлений канцлера Германии Олафа Шольца о геноциде в Донбассе в ближайшее время направит ФРГ материалы о массовых захоронениях в регионе.
20:33
В оперштабе ЛНР заявили об эвакуации в Россию более 16,7 тысяч человек
В штабе территориальной обороны самопровозглашённой Луганской народной республики заявили, что в Россию эвакуированы 16 747 человек.