Das Erste: Кличко потребовал от Запада военной помощи

Сейчас Украине требуется оружие для защиты, заявил мэр Киева Виталий Кличко, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Das Erste. По словам Кличко, угроза российского вторжения на Украину остаётся высокой.

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, мэр Киева Виталий Кличко попросил большей поддержки для Украины, пишет Das Erste. «Нам нужна поддержка. Без неё нам будет трудно», — приводит издание слова политика.

Как отмечает Das Erste, Кличко поблагодарил Германию за экономическую помощь в предыдущие годы, однако вместе с тем заявил: «Сегодня нам нужно оружие для защиты. Мы не сможем защитить нашу страну шлемами».

Кличко также отметил, что сейчас на Украине каждый говорит о возможном российском вторжении. «Мы слышим множество угроз, слышим о большом количестве сценариев того, как может развиваться ситуация. Война не исключена», — сказал политик. Кличко также подчеркнул, что не может оставаться на конференции до самого её конца из-за угрозы вторжения.

По мнению Кличко, основной причиной конфликта стала ориентация Украины на Запад, пишет Das Erste. Он отметил, что Украина видит своё будущее в качестве части европейской семьи.