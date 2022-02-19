Шольц: дипломатия превыше всего, но санкции ЕС против России уже полностью подготовлены

Необходимо продолжать работу над дипломатическим урегулированием кризиса на Украине, однако и санкции Евросоюза уже полностью подготовлены, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, решение о вводе новых штрафных мер в отношении России может быть принято уже в субботу, сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

В связи с боевыми действиями на востоке Украины и учениями России с применением стратегического ядерного оружия в субботу канцлер Германии Олаф Шольц в Брюсселе назвал современную реальность «драматичной», пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

«Мы никогда не должны быть наивными, — заметил Шольц в пятницу вечером в Брюсселе. — Со стороны России присутствует наращивание военных сил, достаточное для того, чтобы вести войну против Украины». Необходимо продолжать работу над дипломатическим урегулированием кризиса, однако и санкции Евросоюза уже полностью подготовлены. По словам Шольца, решение об их вводе может быть принято уже в субботу.

Также Шольц отметил, что у России остаётся пространство для дипломатии. Заявление о «военно-технических мерах» со стороны Москвы он, напротив, не принимает. С его точки зрения, это лишь смягчённое описание «военной агрессии».

Тем временем правительство Нидерландов решило поставить на Украину, наряду с защитным снаряжением и радарами, также сотню снайперских винтовок, которые могут применяться против транспортных средств с лёгкой бронёй. В прошлом году Гаага и Берлин ещё блокировали поставки таких вооружений через НАТО. По поводу того, что соседи Германии изменили свою позицию, Шольц отметил, что нет никакого повода для перемены позиции Германии, потому что «это был бы совершенно неподходящий момент».

Как напоминает издание, Вашингтон обвиняет Москву в обострении ситуации в областях на востоке Украины с целью создать повод для «дальнейшей агрессии» по отношению к Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен в начале Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что это часть стратегии — «создавать ложные провокации» и затем реагировать на них новой агрессией.

За прошедшие дни число инцидентов с применением оружия на контактной линии в Донбассе заметно возросло. В народных республиках считают, что в ближайшее время украинский президент Владимир Зеленский даст приказ о «вторжении». Поэтому была организована массовая эвакуация населения в Россию. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба возразил в Twitter, что Украина не планирует никаких подобных действий в Донбассе и полностью придерживается исключительно дипломатического урегулирования.

Российский президент Владимир Путин в пятницу обвинил правительство в Киеве в невыполнении Минских соглашений и в их «саботировании». В субботу глава Кремля руководит проведением учений ядерных войск России. Эти и другие российские военные учения, которые сейчас проводятся, «абсолютно прозрачны» и «никого не должны беспокоить», заявила российская сторона. Сам Путин подчеркнул, что российско-белорусские учения, которые должны завершиться в воскресенье, ни для кого не несут угрозы, сообщает Frankfurter Allgemeine.