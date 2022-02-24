Die Welt: Шольц назвал военную операцию России на Украине «чёрным днём для Европы»

Канцлер Германии Олаф Шольц резко раскритиковал военную операцию России против Украины, пишет Die Welt. По словам Шольца, действия России являются «вопиющим нарушением международного права». Политик выразил солидарность Украине и назвал происходящее «чёрным днём для Европы».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц жёстко раскритиковал вторжение России на Украину, сообщает Die Welt. По словам политика, это «вопиющее нарушение международного права», которое «нельзя ничем оправдать». Шольц призвал Россию немедленно прекратить военную операцию.

«Наша солидарность с Украиной и украинским народом. Это страшный день для Украины и чёрный день для Европы», — приводит издание слова немецкого канцлера. Шольц также отметил, что в течение дня состоится совещание стран G7, НАТО и ЕС.

Действия России с возмущением прокомментировал министр экономики ФРГ Роберт Хабек: «Случилось немыслимое. Россия напала на Украину. В Европе разворачивается война, которая, как мы думали, осталась только на страницах учебников истории. Это циничное нарушение международного права, которое мы жесточайшим образом осуждаем». Хабек также заявил, что Россию ждут жёсткие политические и экономические последствия.

Как пишет Die Welt, генсек ООН Антониу Гутерреш назвал российскую военную операцию на Украине «самым грустным моментом» его пятилетнего срока. Гутерреш также обратился к Владимиру Путину: «Во имя человечности, верните свои войска назад в Россию. Не допустите того, чтобы в Европе началась, возможно, худшая война с начала столетия, не только с разрушительными последствиями для Украины, не только трагическая для России, но и с последствиями для мировой экономики, о которых мы можем только догадываться».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также осудила действия Кремля, пишет Die Welt. Она заявила, что ЕС привлечёт Россию к ответу. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что «в ужасе от страшных событий на Украине». С жесточайшим осуждением также выступил премьер Канады Джастин Трюдо. Политик пообещал, что Канада введёт дополнительные меры против России.