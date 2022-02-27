Das Erste: «смена курса» — Германия поставит Украине свои гранатомёты и ракеты «земля — воздух»

Власти Германии приняли решение поставить Украине 1000 гранатомётов и 500 ракет «Стингер», сообщает Das Erste. Издание отмечает, что ФРГ также разрешила другим странам поставлять немецкое оружие на Украину.

Немецкое правительство меняет курс, пишет Das Erste. Германия поставит Украине 1000 гранатомётов и 500 ракет «Стингер», класса «земля — воздух», сообщает издание, ссылаясь на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца. Отмечается, что вооружения будут доставлены на Украину как можно скорее.

По словам Шольца, в сложившейся ситуации Германия обязана поддержать Украину и укрепить её обороноспособность. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Берлина. «Продолжайте в том же духе, канцлер Олаф Шольц», — написал Зеленский у себя в Twitter.

Издание напоминает, что ранее правительство ФРГ блокировало поставки вооружений на Украину, ссылаясь на строгие немецкие правила по экспорту оружия, а также на положения из коалиционного договора. Das Erste пишет, что согласно действовавшим 20 лет правилам, Германия не поставляла оружие в кризисные регионы.

В последнее время многие страны оказывали на Германию давление в вопросе поставок оружия на Украину, пишет Das Erste. В частности, к такому шагу призывал премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Das Erste сообщает, что ФРГ также разрешила экспорт своих вооружений на Украину другим странам. В частности, речь идёт о Нидерландах и Эстонии, имеющих у себя вооружения немецкого производства.