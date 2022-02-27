Das Erste: «смена курса» — Германия поставит Украине свои гранатомёты и ракеты «земля — воздух»
Немецкое правительство меняет курс, пишет Das Erste. Германия поставит Украине 1000 гранатомётов и 500 ракет «Стингер», класса «земля — воздух», сообщает издание, ссылаясь на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца. Отмечается, что вооружения будут доставлены на Украину как можно скорее.
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