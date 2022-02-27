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Das Erste: «смена курса» — Германия поставит Украине свои гранатомёты и ракеты «земля — воздух»

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Власти Германии приняли решение поставить Украине 1000 гранатомётов и 500 ракет «Стингер», сообщает Das Erste. Издание отмечает, что ФРГ также разрешила другим странам поставлять немецкое оружие на Украину.
Das Erste: «смена курса» — Германия поставит Украине свои гранатомёты и ракеты «земля — воздух»
AP

Немецкое правительство меняет курс, пишет Das Erste. Германия поставит Украине 1000 гранатомётов и 500 ракет «Стингер», класса «земля — воздух», сообщает издание, ссылаясь на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца. Отмечается, что вооружения будут доставлены на Украину как можно скорее.

По словам Шольца, в сложившейся ситуации Германия обязана поддержать Украину и укрепить её обороноспособность. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Берлина. «Продолжайте в том же духе, канцлер Олаф Шольц», — написал Зеленский у себя в Twitter.
 
Издание напоминает, что ранее правительство ФРГ блокировало поставки вооружений на Украину, ссылаясь на строгие немецкие правила по экспорту оружия, а также на положения из коалиционного договора. Das Erste пишет, что согласно действовавшим 20 лет правилам, Германия не поставляла оружие в кризисные регионы.
 
В последнее время многие страны оказывали на Германию давление в вопросе поставок оружия на Украину, пишет Das Erste. В частности, к такому шагу призывал премьер Польши Матеуш Моравецкий.
 
Das Erste сообщает, что ФРГ также разрешила экспорт своих вооружений на Украину другим странам. В частности, речь идёт о Нидерландах и Эстонии, имеющих у себя вооружения немецкого производства. 
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