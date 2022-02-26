Welt: операция России застигла главу немецкой разведки врасплох на территории Украины

Ещё в среду глава немецкой разведки BND Бруно Каль отправился на Украину для проведения срочных переговоров по поводу сложившейся ситуации, пишет Die Welt. Начало спецоперации российских войск застигло его врасплох. Возвращение руководителя разведслужбы в Германию в результате оказалось трудным и продолжительным, потому что уехать с первой колонной эвакуации он не успел.

Глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль в среду отправился на Украину «для срочных переговоров по текущему положению» и был застигнут врасплох внезапным началом российской военной операции, пишет немецкая газета Die Welt.

Вернуться на территорию ЕС ему удалось со значительными трудностями. По сообщению BND, из-за закрытия воздушного пространства и «из-за параллельных потоков беженцев» возвращение руководителя немецкой разведки оказалось «трудным и длительным».

Сначала об этом процессе написал немецкий журнал Focus, сообщавший, что для вывоза Каля из Киева в Польшу было задействовано спецподразделение BND. Уехать с другой колонной транспорта, предназначенного, в особенности, для немецких дипломатов и связных управления уголовной полиции Германии и охраняемого специальными силами полиции, глава разведки не успел.

Однако позднее немецкий журнал Der Spiegel сообщил о том, что в кругах сил безопасности опровергли версию Focus. Каль и члены его делегации, а также другие официальные лица из Германии были вывезены за пределы Украины второй колонной транспорта, которую удалось организовать в течение короткого времени. Спецподразделения при этом задействованы не были.

Во второй половине дня в пятницу немецкая разведслужба сообщала по поводу Каля, что «на данный момент он добрался до пункта пересечения границы — он снова в ЕС и ещё сегодня ожидается в Берлине».