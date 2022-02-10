NBC: США составили план эвакуации с Украины, чтобы не повторить своих афганских ошибок

Американские власти подготовили план экстренной эвакуации граждан США с территории Украины в случае «российского вторжения», стало известно NBC News. По информации канала, администрация Байдена решила озаботиться этим вопросом для того, чтобы избежать повторения «хаоса», которым обернулся выход американских сил из Афганистана. Между тем, как сообщает корреспондент NBC на Украине, сами украинцы не слишком опасаются российской агрессии.

Администрация Джо Байдена в настоящий момент занимается планированием эвакуации американцев с Украины в случае, если Россия всё-таки вторгнется в эту страну — и составленный чиновниками чрезвычайный план предусматривает вывоз граждан США в Польшу, где будут размещены американские войска, которые и окажут им помощь. Обо всём этом стало известно вскоре после того, как пресс-секретарь Пентагона заявил, что Минобороны эвакуировать американских граждан с Украины пока не планирует.

ДЖОН КИРБИ, пресс-секретарь Министерства обороны США: Я не могу исключить, что эти военнослужащие могут в определённой мере оказать содействие в рамках операции по эвакуации на той стороне границы — и они, конечно, будут готовы это сделать.

То есть, по сути, Джон Кирби допустил такой вариант развития событий.

Судя по всему, администрация Байдена пытается избежать повторения той сумбурной эвакуации, которую мы наблюдали прошлым летом в Афганистане. Военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии США предполагается задействовать для организации санитарных контрольно-пропускных пунктов и в рамках выполнения других задач.

А нам, между тем, также стало сегодня известно, что президент Байден сегодня провёл переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном. Переговоры состоялись всего через день после того, как Макрон встретился сначала с Владимиром Путиным, а затем с президентом Украины Зеленским.

С нами на связь выходит Мэтт Брэдли. Мэтт, расскажете обо всём поподробнее? Как стало известно нашему каналу, появился, по всей видимости, чрезвычайный план по эвакуации американцев в случае опасности — и ощущение такое, что оценивать эти сообщения можно очень по-разному.

МЭТТ БРЭДЛИ, иностранный корреспондент NBC News: Да, Холли — как вы и сказали, нам пока очень сложно сказать, идёт ли речь о дополнительных мерах предосторожности в связи с конфузом и хаосом, которыми обернулся Афганистан, или же о шагах, которые предпринимаются всерьёз и отражают, что ситуация действительно настолько опасная. Точно сказать, что это, очень трудно — может быть, один из этих двух вариантов, а может, они оба верны.

У нас с самого начала говорили, что когда Владимир Путин и Россия заявляют, что не собираются никуда вторгаться — это просто разговоры, и нужно смотреть, какие предпринимаются действия. А действия сейчас предпринимаются такие, что, как нам стало известно, представители российского военного командования уже находятся в Белоруссии. Это разве не обострение?

МЭТТ БРЭДЛИ: И опять-таки, Холли — всё дело в том, что очень трудно сказать, так это или нет. Если присмотреться к этой ситуации, то действительно становится видно, что Украину окружают — уже сформировалась группировка войск в форме полумесяца, идущего с севера на юг страны. Однако здесь, на Украине, судя по всему, никто не встревожен, и серьёзным событием всё это не считает — в глазах местных это всё в порядке вещей, чуть ли не ежегодное событие.

Если говорить о позиции властей Украины, их официальная позиция — как в публичных заявлениях, так и в частных разговорах — по всей видимости, заключается в том, что всё происходящее — не так уж и важно. Однако речь идёт об одном из крупнейших скоплений войск у границ Украины со времён Второй мировой. Поэтому трудно сказать, кто здесь прав — я лично не знаю, и, как мне кажется, люди, которые вам заявят, что знают, скорее всего не слишком разбираются в ситуации.

Вы уже много недель работаете на Украине, и я знаю, что у вас есть свежая информация о том, что граждане страны передают военнослужащим в дар припасы. Расскажете об этом?

МЭТТ БРЭДЛИ: Да, в вестибюле нашей гостиницы совсем недавно появился прозрачный пластиковый ящик с надписью «Украинским вооружённым силам» — и там уже скопилось немножко мелочи, и были даже какие-то банкноты. Похоже, предполагается, что любой прохожий может просто вывалить туда всю лишнюю мелочь.

Подчеркну, что речь здесь не о призыве пожертвовать денег ветеранам или их семьям — деньги собирают на технику, эти суммы идут действующим военнослужащим, которые прямо сейчас служат на линии фронта, и это уже совсем другая история. Это хорошо показывает, насколько украинская армия уступает своему противнику не только в численности и вооружении, но и в плане финансового обеспечения. В 2020 году военные расходы России примерно в десять раз превысили украинские. А это значит, что если дойдёт до реальных столкновений, этой армии придётся на линии фронта очень и очень трудно. Холли?

С прямым включением с Украины — Мэтт Брэдли. Спасибо вам, Мэтт!

Дата выхода в эфир 09 февраля 2022 года.